美大法官審關稅案 貝森特聽審：有信心不會敗訴

美國聯邦最高法院五日針對川普總統的關稅訴訟舉行口頭辯論，美國財政部長貝森特對辯論的情況表示樂觀，認為代表聯邦政府的司法部訟務次長沙爾表現很好。

貝森特說，他有信心總統具應變緊急狀況權力，有權課關稅，聽完辯論後，相信訴訟結果會讓川普政府滿意。

儘管多名大法官質疑川普政府是否越權，貝森特五日接受福斯商業新聞訪問時，對訴訟表達樂觀；貝森特說，原告不懂貿易政策，其表現幾乎讓自己難堪。貝森特表示，美國確實面對緊急狀況，他有信心總統具有應變緊急狀況的權力，有信心不會敗訴。