美大法官審關稅案 貝森特聽審：有信心不會敗訴

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國財政部長貝森特5日在白宮接受記者訪問。 （歐新社）
美國財政部長貝森特5日在白宮接受記者訪問。 （歐新社）

美國聯邦最高法院五日針對川普總統的關稅訴訟舉行口頭辯論，美國財政部長貝森特對辯論的情況表示樂觀，認為代表聯邦政府的司法部訟務次長沙爾表現很好。

貝森特說，他有信心總統具應變緊急狀況權力，有權課關稅，聽完辯論後，相信訴訟結果會讓川普政府滿意。

儘管多名大法官質疑川普政府是否越權，貝森特五日接受福斯商業新聞訪問時，對訴訟表達樂觀；貝森特說，原告不懂貿易政策，其表現幾乎讓自己難堪。貝森特表示，美國確實面對緊急狀況，他有信心總統具有應變緊急狀況的權力，有信心不會敗訴。

釋憲戰若敗…川普有B計畫 關稅戰恐更久

美國最高法院五日審理川普徵收對等關稅是否合法，川普若敗訴，白宮發言人李維特表示，「總統團隊已準備Ｂ計畫」，並強調對訴訟「百分之百有信心」。

美審理關稅案 多位大法官質疑川普越權

美國聯邦最高法院五日就美國總統川普的關稅訴訟進行口頭辯論；包括川普提名的幾位保守派大法官，都提問質疑關稅適法性和川普這項政策是否越權。

美在貿易協議暗藏「毒丸條款」！小國被迫選邊站 成防堵中國新招

川普政府已在與東南亞國家簽署的貿易協議中加入了「毒丸條款」，規定如果一國家簽署了「危及美國基本利益」或「對美國國安構成實...

關稅案言詞辯論／國會稅收權力讓總統 合法性成疑

最高法院針對川普關稅政策5日進行辯論，多數大法官對於川普總統首次動用緊急權力法在全球徵收關稅的做法，表示質疑。不過，對川...

憂白宮報復 企業不提訴訟 轉向國會遊說關稅

美國大型企業在川普總統祭出關稅政策後，恐怕是損失最慘重的一群，但多數公司仍選擇低調行事，避免正面挑戰白宮。雖然川普援引「...

