快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

白宮還有工具 影響恐有限

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國最高法院質疑總統川普關稅政策，已加深投資人對美國公債的憂慮。彭博資訊指出，最高法院若做出不利川普關稅的判決，可能推升美國公債殖利率，但基於美國政府仍有替代關稅工具，中期影響可能有限。

川普是引用國際緊急經濟權力法（IEEPA）祭出關稅，挑戰這些關稅合法性的案件5日展開言詞辯論，首日辯論結束後博弈市場反映關稅被推翻的機率大幅上升。但值得注意的是，目前美國最高法院有六名保守派大法官，多於自由派的三名，而且其中三人還是川普親自任命。

如果最高法院判決關稅違法，市場第一個反應可能是美國公債殖利率上升，反映政府資金來源減少及關稅收入可能需要退還的影響。其他資產方面，印度和巴西等受關稅影響的出口國貨幣可能升值，風險資產則可望隨著全球經濟成長一大利空消散而大漲。

但從中期來看，前景不太可能大幅改變，川普仍醉心於把關稅當成工具，美國也有其他替代方案，例如232調查。改採替代方案可能改變產業和國家層面影響，但對債券而言，這意味關稅收入將繼續流入國庫。

美國「解放日」當天公債殖利率上漲，反映投資人信心動搖，但隨著川普政府轉向促進經濟成長並停止威脅聯準會（Fed）獨立地位，市場已重拾信心。美國公債已重拾避險資產地位，關稅收入持續為財政前景提供支撐，但即便撤銷關稅，這個局面也不太可能扭轉。

關稅 川普

延伸閱讀

足球／FIFA創設「國際足總和平獎」 川普可能成為首位得主

WSJ：3場大勝開拓民主黨復興之路 共和黨應視為「預警」

川普曝川習會軼聞 與會中國官員不敢作聲

川普萬一敗訴已備後手？照用《緊急經濟法》徵關稅 紐時：換名義就好

相關新聞

美審理關稅案 多位大法官質疑川普越權

美國聯邦最高法院五日就美國總統川普的關稅訴訟進行口頭辯論；包括川普提名的幾位保守派大法官，都提問質疑關稅適法性和川普這項政策是否越權。

釋憲戰若敗…川普有B計畫 關稅戰恐更久

美國最高法院五日審理川普徵收對等關稅是否合法，川普若敗訴，白宮發言人李維特表示，「總統團隊已準備Ｂ計畫」，並強調對訴訟「百分之百有信心」。

抗衡中國大陸 美貿易協議加入「毒丸條款」 透過東協創造新外交武器

川普政府已在與東南亞國家簽署的貿易協議中加入了「毒丸條款」，規定如果一國簽署了「危及美國基本利益」或「對美國國安構成實質...

美國堵東協幫中國 貿易協議藏「毒丸條款」

川普政府在美國與東南亞國家簽署的貿易協議中加入「毒丸條款」，規定如果對方簽署「危及美國基本利益」或「對美國國安構成實質威脅」的類似協議，美方可終止該協議。這形同美國在與中國大陸的戰略競爭中，創造一項新的外交武器。

美大法官審關稅案 貝森特聽審：有信心不會敗訴

美國聯邦最高法院五日針對川普總統的關稅訴訟舉行口頭辯論，美國財政部長貝森特對辯論的情況表示樂觀，認為代表聯邦政府的司法部訟務次長沙爾表現很好。

川普關稅案 勝訴機率降低 多位大法官質疑課徵合法性

美國最高法院5日開始審理美國總統川普對全球課徵對等關稅是否越權，多位大法官都質疑這項關稅的合法性，使預測市場調降川普政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。