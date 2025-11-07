白宮還有工具 影響恐有限

美國最高法院質疑總統川普關稅政策，已加深投資人對美國公債的憂慮。彭博資訊指出，最高法院若做出不利川普關稅的判決，可能推升美國公債殖利率，但基於美國政府仍有替代關稅工具，中期影響可能有限。

川普是引用國際緊急經濟權力法（IEEPA）祭出關稅，挑戰這些關稅合法性的案件5日展開言詞辯論，首日辯論結束後博弈市場反映關稅被推翻的機率大幅上升。但值得注意的是，目前美國最高法院有六名保守派大法官，多於自由派的三名，而且其中三人還是川普親自任命。

如果最高法院判決關稅違法，市場第一個反應可能是美國公債殖利率上升，反映政府資金來源減少及關稅收入可能需要退還的影響。其他資產方面，印度和巴西等受關稅影響的出口國貨幣可能升值，風險資產則可望隨著全球經濟成長一大利空消散而大漲。

但從中期來看，前景不太可能大幅改變，川普仍醉心於把關稅當成工具，美國也有其他替代方案，例如232調查。改採替代方案可能改變產業和國家層面影響，但對債券而言，這意味關稅收入將繼續流入國庫。

美國「解放日」當天公債殖利率上漲，反映投資人信心動搖，但隨著川普政府轉向促進經濟成長並停止威脅聯準會（Fed）獨立地位，市場已重拾信心。美國公債已重拾避險資產地位，關稅收入持續為財政前景提供支撐，但即便撤銷關稅，這個局面也不太可能扭轉。