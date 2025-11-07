川普關稅案 勝訴機率降低 多位大法官質疑課徵合法性

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
法庭描繪美國最高法院審理現場，財長貝森特（右二）和商務部長盧特尼克（右一）在旁聽審。（美聯社）
法庭描繪美國最高法院審理現場，財長貝森特（右二）和商務部長盧特尼克（右一）在旁聽審。（美聯社）

美國最高法院5日開始審理美國總統川普對全球課徵對等關稅是否越權，多位大法官都質疑這項關稅的合法性，使預測市場調降川普政府勝訴的機率。分析師指出，這個發展有助振奮金融市場信心，卻也讓企業在規劃明年營運計畫時，面臨更高的不確定性。

最高法院5日舉行近三小時的言詞辯論，大法官聆聽川普政府、以及提起訴訟的小企業群體兩造說法，審酌川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅的合法性。這些關稅包括川普4月2日宣布的「解放日」對等關稅，以及之前課徵的芬太尼關稅，和對巴西與印度課徵的懲罰性關稅。

最高法院審理關稅四重點
最高法院審理關稅四重點

最高法院由六位保守派和三位自由派大法官組成，由於最高法院目前採取極便捷的審理進度，判決最快可能在年底出爐。川普表示，若本案輸了，將對美國帶來毀滅性的影響。

不過，多位大法官都質疑這項關稅的適法性。首席大法官羅伯茲指出，關稅實際上是「對美國人徵稅，而這一權力歷來屬於國會核心職權」。三位由川普任命的保守派大法官巴瑞特、卡瓦諾及高薩奇，與自由派的索托馬約爾、凱根及傑克森，都對政府的論點表示質疑。

若最高法院做出不利川普的判決，美國政府可能被迫退還超過1,000億美元的關稅，解除美國進口商肩負的重大負擔，同時削弱川普對貿易夥伴動輒祭出的關稅武器。

