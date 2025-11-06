美在貿易協議暗藏「毒丸條款」！小國被迫選邊站 成防堵中國新招

川普政府已在與東南亞國家簽署的貿易協議中加入了「毒丸條款」，規定如果一國家簽署了「危及美國基本利益」或「對美國國安構成實質威脅」的類似協議，美方可終止該協定。這形同華盛頓在與中國大陸的戰略競爭中，創造一項新的外交武器。

英國金融時報報導，這類「毒丸條款」被納入美國上周與馬來西亞、柬埔寨簽署的兩項新協議中。貿易專家指出，這些極不尋常且範圍廣泛的條款，相當於對同時與大陸保持密切貿易關係的小國進行「忠誠度測試」，並可能重塑未來美國與東南亞及其他地區的貿易談判。

瑞士洛桑國際管理發展學院地緣政治與戰略學教授伊文奈特表示：「美國透過這些協議保護其市場准入優勢，試圖重塑過去幾十年發展出的『亞洲工廠』格局。」

他說，這類條款範圍很廣，賦予美國單方面終止協議的權力，讓華盛頓在東南亞地區獲得新的使力工具。與馬來西亞簽署的協議還包含一項條款，要求配合美國的制裁及其他經濟限制措施。

伊文奈特表示：「最終，毒丸條款將貿易協議從純粹的商業工具，轉變為管理夥伴國對外經濟政策方向的工具。」

布魯塞爾智庫Conference Board經濟戰略中心主任狄梅齊茲則說，這些毒丸條款是「多邊主義棺材上再釘一根釘子」，反映美國擔心中國試圖主導區域供應鏈，但這種條款的效用仍有待觀察。

她說：「這是川普在說：『我是老大，你必須跟我做生意。』問題是，這些國家有多大的談判籌碼能避免毒丸條款？其目的就是防止中國透過這些東協國家滲透美國市場。」

這些毒丸條款是疊加在40%的「轉運關稅」之上，也就是美國會對經由東南亞港口轉運的中國製商品徵收「轉運關稅」。

貿易分析人士正密切關注美國與泰國、越南等其他東南亞國家持續進行的「互惠關稅」談判結果，以觀察是否也會納入類似的毒丸條件。這些具強制性的條款，讓試圖在中國與美國之間維持平衡的東協小國處境更為艱難。