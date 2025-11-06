快訊

美最高法院關稅訴訟 美財長：有信心結果有利於川普

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。路透
美國聯邦最高法院5日針對美國總統川普關稅訴訟舉行口頭辯論，美國財政部長貝森特對口頭辯論的情況表示樂觀，認為代表聯邦政府的司法部訟務次長（Solicitor General）沙爾（John Sauer）的表現很好，甚至稱原告的表現幾乎讓他們自己難堪。

貝森特認為說，他有信心總統具有應變緊急狀況的權力，也有權課徵關稅，貝森特相信訴訟的結果會合川普政府的意。

川普今年上任後，援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策，卻遭企業提告無權這麼做；美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，現在上訴至最高法院，於5日展開法院辯論。

川普的關稅政策5日在最高法院遭到大法官的挑戰，聚焦在國際經濟權力法是否賦權總統動用關稅來管制進口，以及總統是否有權在未經國會正式同意之下實施關稅政策等。

由於國際經濟權力法授權美國總統針對國家緊急狀態「管制」（regulate）進口，關稅是否符合管制的手段成為討論的焦點，再加上關稅本質上等於稅務，而聯邦稅制（federal revenue）屬於國會權限，總統是否有權課關稅也備受質疑，甚至有保守派大法官5日也表現出懷疑的態度。

不過貝森特5日接受福斯商業新聞訪問的時候，對訴訟表達樂觀，稱沙爾做出非常有力的辯護，指關稅的目的是重新平衡貿易，只是同時也會帶來稅務收益；貝森特認為說，原告不懂貿易政策，其表現幾乎讓他們自己難堪。

貝森特說，聽完5日的辯論之後，他相信最後的判決會有利於總統和政府。

貝森特也說，等到經濟重新獲得平衡，關稅就會降低，美國的生產製造會增加，國內的稅收也會增加；貝森特認為說，大法官了解川普政府在做什麼。

貝森特表示，美國確實面對緊急狀況，他有信心總統具有應變緊急狀況的權力；貝森特也表示，他有信心不用面對敗訴的結果。

貝森特指出，如果川普不能築起關稅牆，美國恐面對芬太尼、稀土，以及接近顛覆美國經濟的貿易赤字等緊急狀況，貝森特相信總統有課徵關稅的權力。

關稅 川普

