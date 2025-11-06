快訊

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

藍營陳以信要挑戰謝龍介 能成為攪動台南選情的鯰魚？

美最高法院審理川普關稅案　財長：即使敗訴仍有對策

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國財政部長貝特森。(美聯社)
美國財政部長貝特森。(美聯社)

美國最高法院今天審理總統川普關稅政策的指標性案件，財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早表示，就算政府敗訴，仍有其他政策選項可運用。

美國財經媒體CNBC報導，最高法院今天聽取關於川普是否逾越「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）授權，對美國貿易夥伴加徵大規模關稅的辯論。本案的關鍵在於總統運用貿易措施作為經濟政策工具的權力空間。

在兩個半小時的口頭辯論中，無論是保守派或自由派大法官都尖銳質疑川普動用緊急權力對多數國家徵收關稅的做法。

貝森特昨天在CNBC節目Squawk Box的訪談中表達政府將會勝訴的信心，但也表示萬一判決不利，政府仍有其他管道可用。

他說：「我們還有很多其他的權力可以動用，但國際緊急經濟權力法是目前最簡潔的，它給予美國和總統最大的談判權力。其他選項比較繁瑣，但也能發揮效果。」

貝森特具體援引1962年「貿易擴張法」（TradeExpansion Act）以國家安全為由的第232條款，以及規範不公平貿易行為的1974年「貿易法」（Trade Act）第301條款。

然而，這些條款將會限制總統像川普一樣，以「緊急」狀況為由加徵關稅的能力。

貝森特提及最高法院時指出，這場審理非常重要，「這是總統的標誌性政策，而傳統上，最高法院一直不願干預這類標誌性政策」。

據法新社報導，法院的裁決可能需要數月時間才會出爐，且這項裁決不涉及川普另外針對鋼、鋁和汽車等特定產業徵收的關稅。

在法庭案件之外，貝森特也談及川普與中國國家主席習近平上週會晤後，白宮與中國的關係。兩人在韓國達成的協議，使雙方互相加徵的部分最嚴苛關稅得以撤回。

貝森特說：「那是一場非常好的會晤。雙方都抱持極大的尊重。我認為川普總統是習主席唯一尊敬的領袖…雙邊關係正處於良好狀態。」

關稅 川普

延伸閱讀

共和黨地方選舉失利 川普促結束政府關門狀態

美中關稅休戰 川普拍板…中方取消對美農產品重稅

美財長貝森特：訴訟案若結果不利川普 徵關稅還有備案

川普：美股受政府關門影響 但預計仍將創新高

相關新聞

美最高法院開審關稅案 川普：國家生死抉擇

美國最高法院五日開庭審理總統川普的對等關稅政策，主要爭議是他引用「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）加徵關稅是否越權。川普四日表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇。財政部長貝森特則表示，即使川普政府敗訴，仍有其他多種可行方案徵收關稅。

對等關稅政策遭受挑戰 川普任命的大法官也質疑正當性

美國聯邦最高法院5日針對美國總統川普的關稅訴訟舉行口頭辯論，大法官在辯論中對川普政府的關稅政策提出質疑，聚焦關稅的適法性...

美中關稅休戰 川普拍板…中方取消對美農產品重稅

川習會後，美中貿易休戰，美國總統川普正式簽署行政命令，10日起正式把對中國大陸進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至10%，並...

我這麼做是為了全世界！川普警告推翻關稅將「帶來極大破壞」

美國聯邦最高法院5日就川普政府徵收「對等關稅」的合法性進行近3小時言詞辯論，保守派與自由派大法官紛紛質疑總統川普是否越權...

保守派大法官也不挺？美最高院審川普關稅 四大重點一次看

美國最高法院5日開庭審理川普政府徵收對等關稅是否合法，短期結果可能決定總統是否可以繼續依據1977年通過的《國際緊急經濟...

美最高法院審理川普關稅案　財長：即使敗訴仍有對策

美國最高法院今天審理總統川普關稅政策的指標性案件，財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早表示，就算政府敗訴，仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。