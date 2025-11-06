美最高法院審理川普關稅案　財長：即使敗訴仍有對策

美國最高法院今天審理總統川普關稅政策的指標性案件，財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早表示，就算政府敗訴，仍有其他政策選項可運用。

美國財經媒體CNBC報導，最高法院今天聽取關於川普是否逾越「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）授權，對美國貿易夥伴加徵大規模關稅的辯論。本案的關鍵在於總統運用貿易措施作為經濟政策工具的權力空間。

在兩個半小時的口頭辯論中，無論是保守派或自由派大法官都尖銳質疑川普動用緊急權力對多數國家徵收關稅的做法。

貝森特昨天在CNBC節目Squawk Box的訪談中表達政府將會勝訴的信心，但也表示萬一判決不利，政府仍有其他管道可用。

他說：「我們還有很多其他的權力可以動用，但國際緊急經濟權力法是目前最簡潔的，它給予美國和總統最大的談判權力。其他選項比較繁瑣，但也能發揮效果。」

貝森特具體援引1962年「貿易擴張法」（TradeExpansion Act）以國家安全為由的第232條款，以及規範不公平貿易行為的1974年「貿易法」（Trade Act）第301條款。

然而，這些條款將會限制總統像川普一樣，以「緊急」狀況為由加徵關稅的能力。

貝森特提及最高法院時指出，這場審理非常重要，「這是總統的標誌性政策，而傳統上，最高法院一直不願干預這類標誌性政策」。

據法新社報導，法院的裁決可能需要數月時間才會出爐，且這項裁決不涉及川普另外針對鋼、鋁和汽車等特定產業徵收的關稅。

在法庭案件之外，貝森特也談及川普與中國國家主席習近平上週會晤後，白宮與中國的關係。兩人在韓國達成的協議，使雙方互相加徵的部分最嚴苛關稅得以撤回。

貝森特說：「那是一場非常好的會晤。雙方都抱持極大的尊重。我認為川普總統是習主席唯一尊敬的領袖…雙邊關係正處於良好狀態。」