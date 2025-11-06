快訊

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

藍營陳以信要挑戰謝龍介 能成為攪動台南選情的鯰魚？

我這麼做是為了全世界！川普警告推翻關稅將「帶來極大破壞」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在佛州邁阿密卡西亞中心舉行的美國商業論壇上發表演講後跳舞。法新社
美國總統川普5日在佛州邁阿密卡西亞中心舉行的美國商業論壇上發表演講後跳舞。法新社

美國聯邦最高法院5日就川普政府徵收「對等關稅」的合法性進行近3小時言詞辯論，保守派與自由派大法官紛紛質疑總統川普是否越權行事。川普則在受訪時表示，如果最高法院推翻他的關稅政策，將「對我們國家帶來極大破壞」。

彭博資訊轉述，川普接受福斯新聞訪問時表示，他聽說該案「進展順利」，但警告說，如果他不能對貿易夥伴的商品實施這些關稅，「全世界都會陷入蕭條」。

他說：「我覺得這是最重要的案件之一，也許是最重要的，但絕對是我們國家歷史上最重要的案件之一。」

川普進一步指出，正是因為他威脅提高關稅，才迫使中國撤回原先對稀土出口的限制計畫。他說：「那不是針對我們的威脅，而是針對全世界的威脅。我這麼做，是為了全世界。」

關稅 川普

延伸閱讀

美聯邦政府關門36天創紀錄 川普稱導致共和黨地方敗選

共和黨地方選舉失利 川普促結束政府關門狀態

美財長貝森特：訴訟案若結果不利川普 徵關稅還有備案

川普：美股受政府關門影響 但預計仍將創新高

相關新聞

美最高法院開審關稅案 川普：國家生死抉擇

美國最高法院五日開庭審理總統川普的對等關稅政策，主要爭議是他引用「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）加徵關稅是否越權。川普四日表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇。財政部長貝森特則表示，即使川普政府敗訴，仍有其他多種可行方案徵收關稅。

對等關稅政策遭受挑戰 川普任命的大法官也質疑正當性

美國聯邦最高法院5日針對美國總統川普的關稅訴訟舉行口頭辯論，大法官在辯論中對川普政府的關稅政策提出質疑，聚焦關稅的適法性...

美中關稅休戰 川普拍板…中方取消對美農產品重稅

川習會後，美中貿易休戰，美國總統川普正式簽署行政命令，10日起正式把對中國大陸進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至10%，並...

我這麼做是為了全世界！川普警告推翻關稅將「帶來極大破壞」

美國聯邦最高法院5日就川普政府徵收「對等關稅」的合法性進行近3小時言詞辯論，保守派與自由派大法官紛紛質疑總統川普是否越權...

保守派大法官也不挺？美最高院審川普關稅 四大重點一次看

美國最高法院5日開庭審理川普政府徵收對等關稅是否合法，短期結果可能決定總統是否可以繼續依據1977年通過的《國際緊急經濟...

美最高法院審理川普關稅案　財長：即使敗訴仍有對策

美國最高法院今天審理總統川普關稅政策的指標性案件，財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早表示，就算政府敗訴，仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。