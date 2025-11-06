我這麼做是為了全世界！川普警告推翻關稅將「帶來極大破壞」

美國聯邦最高法院5日就川普政府徵收「對等關稅」的合法性進行近3小時言詞辯論，保守派與自由派大法官紛紛質疑總統川普是否越權行事。川普則在受訪時表示，如果最高法院推翻他的關稅政策，將「對我們國家帶來極大破壞」。

彭博資訊轉述，川普接受福斯新聞訪問時表示，他聽說該案「進展順利」，但警告說，如果他不能對貿易夥伴的商品實施這些關稅，「全世界都會陷入蕭條」。

他說：「我覺得這是最重要的案件之一，也許是最重要的，但絕對是我們國家歷史上最重要的案件之一。」

川普進一步指出，正是因為他威脅提高關稅，才迫使中國撤回原先對稀土出口的限制計畫。他說：「那不是針對我們的威脅，而是針對全世界的威脅。我這麼做，是為了全世界。」