【專家之眼】川普風暴下，企業自保的應對策略

聯合報／ 盧信昌／台大國企系副教授
面對川普關稅，好市多（Costco）的應對策略，就是先以增加會費維持該有的成長預期，好爭取投資人的信任，同時擴大自有品牌科克蘭的產品線。（美聯社）
作為開發中國家的興革典範與引領風騷的源頭，二戰之後的美國世紀，正透過其消費實力與進口的去化能量，來取得與盟邦國家的利益與共，遑論是保有消費者天堂的美好投射。

但是從新冠疫情結束以迄，美國物價飆漲已成為全球關注的大事件；何況聯準會的貨幣政策與操作工具，調整波動區間的目標利率值，也都綁定在就業榮枯跟物價指數上，所反映的景氣方向與總體動能。

因此，根據美國勞工統計局的資料與聖路易聯邦儲備行（Federal Reserve Bank of St. Louis）的分析，當9月份的物價上漲實質低於各方的預期時，我們也見證美國股市創出新高點；在過去的十數天以來，全球股價也持續高檔盤旋。

有趣的對比是，現下美國海關的平均關稅率，已在18%之譜；但為何聯準會主席鮑爾先生的擔憂，川普關稅將帶動進一步的通膨惡化，卻仍未出現？短期內，甚至難以發生呢？

面對川普關稅，企業當真找的到自保之道嗎？如果有的話，究竟如何做到？又能維繫多久呢？

若從美式賣場好市多（Costco）的財務報表來看，其發行會員卡的會費收入，即占年度淨獲利的約三分之二高；年度會費收入的增加，主要是靠每卡多收5美元，其與淨利增加相當，均高出一成；同時，銷貨成本與總營收，則維持等比率上升，約在8%左右。

好市多的應對策略，舉例而言，就是先以增加會費，維持該有的成長預期，好爭取投資人的信任；同時擴大自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）的產品線。如此一來，不僅能取得議價上的談判籌碼，維持較低的進貨成本；更讓好市多在競爭者當中，守住高消費群而占盡了優勢。

好市多的執行長，瓦克里斯（Ron Vachris）即公開表示：「科克蘭品牌的市場滲透率得以上升，也給會員們帶來更多的加值體驗。」其次，好市多的業務拓展，也擁有調整商品與市場定位的靈活度；針對容易受物價上漲衝擊的族群，或是高關稅率影響的產品項，也在部分地區改推電器以及其他的主力用品。

對於性價比偏低的商品，更不餘遺力的進行更換。該公司也積極擴大貨品的來源國家，譬如來自高對等關稅（50%）的印度香料，改從關稅率只有19%的東南亞國家進口；同時，協助美國本土的製造商，改善其生產競爭的能力。

換言之，好市多的定位調整與擴大市占率，就是讓願意付出會費的高消費群，成為公司議價的基本骨幹；再透過該公司的庫存管理，與海外採買管道上的靈活性，直接啟動上下游的供應網路，在高物價年代裡一起建構出避風港。

