聽新聞
0:00 / 0:00

川普發布行政命令 砍半「芬太尼關稅」至10％

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
5日，美國總統川普在白宮，與共和國會議員舉行早餐會並致詞。 （美聯社）
5日，美國總統川普在白宮，與共和國會議員舉行早餐會並致詞。 （美聯社）

美國總統川普正式把對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至百分之十，並繼續凍結對中國商品的部分對等關稅措施，兌現他與中國國家主席習近平達成的貿易協議關鍵內容。

根據四日發出的兩道行政命令，芬太尼關稅稅率將從百分之廿降至百分之十，十一月十日生效。川普也延長一年的關稅休戰協議，該協議讓他把中國對等關稅稅率從百分之卅四降至百分之十。

這兩道命令是川普十月底與習近平的協議。對中國而言，下調芬太尼關稅是重大讓步。川普表示，決定進一步延長關稅暫停，是基於中國承諾取消對稀土元素與其他關鍵礦物的出口管制，並處理對美國半導體製造商的報復行動。川普說，中方還承諾「購買對美國經濟與民生至關重要的農產品出口，包括黃豆、高粱與木材」。

在芬太尼議題上，川普表示，中國已在打擊這種致命藥物及其前驅化學品走私方面取得進展。

關稅 川普 芬太尼 習近平 半導體 農產品 稀土 稅率 對中 走私

延伸閱讀

避免戰略失誤？外媒爆習近平玩「長線博弈」 等川普訪中再施壓孤立台灣

川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出引發關注

美共和黨地方選舉失利 川普歸咎政府關門及「自己不在選票上」

川普簽行政命令 美對中對等關稅暫緩一年課徵

相關新聞

川普發布行政命令 砍半「芬太尼關稅」至10％

美國總統川普正式把對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至百分之十，並繼續凍結對中國商品的部分對等關稅措施，兌現他與中國國家主席習近平達成的貿易協議關鍵內容。

關係解凍 大陸暫停課美24％報復關稅

南韓釜山川習會後，大陸昨日宣布調整一系列對美關稅與非關稅措施，包含暫停實施對美加徵百分之廿四的報復性關稅，同時取消對美國雞肉、小麥等農產品加徵的最高百分之十五關稅。

美最高法院開審關稅案 川普：國家生死抉擇

美國最高法院五日開庭審理總統川普的對等關稅政策，主要爭議是他引用「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）加徵關稅是否越權。川普四日表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇。財政部長貝森特則表示，即使川普政府敗訴，仍有其他多種可行方案徵收關稅。

川普簽行政命令 美對中對等關稅暫緩一年課徵

美國總統川普4日宣布兩項行政命令，除了降低10%對中的芬太尼關稅，也暫緩對中國課徵的對等關稅一年，延至明年的11月10日...

川普降陸芬太尼關稅後 陸停止部分美國商品關稅、繼續暫停24%關稅

川普4日正式簽署行政命令調降對陸關稅，擬11月10日生效。大陸國務院關稅稅則委員會隨後在5日公告，停止實施對原產於美國的...

兌現給習近平的承諾 川普簽行政命令降對中芬太尼關稅

川習會之後，美國總統川普承諾降低對中的芬太尼關稅，從20%降至10％；川普4日正式簽署行政命令調降對中關稅，擬11月10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。