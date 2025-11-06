川普發布行政命令 砍半「芬太尼關稅」至10％

美國最高法院五日開庭審理總統川普的對等關稅政策，主要爭議是他引用「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）加徵關稅是否越權。川普四日表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇。財政部長貝森特則表示，即使川普政府敗訴，仍有其他多種可行方案徵收關稅。

2025-11-06 01:27