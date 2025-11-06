聽新聞
川普發布行政命令 砍半「芬太尼關稅」至10％
美國總統川普正式把對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至百分之十，並繼續凍結對中國商品的部分對等關稅措施，兌現他與中國國家主席習近平達成的貿易協議關鍵內容。
根據四日發出的兩道行政命令，芬太尼關稅稅率將從百分之廿降至百分之十，十一月十日生效。川普也延長一年的關稅休戰協議，該協議讓他把中國對等關稅稅率從百分之卅四降至百分之十。
這兩道命令是川普十月底與習近平的協議。對中國而言，下調芬太尼關稅是重大讓步。川普表示，決定進一步延長關稅暫停，是基於中國承諾取消對稀土元素與其他關鍵礦物的出口管制，並處理對美國半導體製造商的報復行動。川普說，中方還承諾「購買對美國經濟與民生至關重要的農產品出口，包括黃豆、高粱與木材」。
在芬太尼議題上，川普表示，中國已在打擊這種致命藥物及其前驅化學品走私方面取得進展。
