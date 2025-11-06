關係解凍 大陸暫停課美24％報復關稅

南韓釜山川習會後，大陸昨日宣布調整一系列對美關稅與非關稅措施，包含暫停實施對美加徵百分之廿四的報復性關稅，同時取消對美國雞肉、小麥等農產品加徵的最高百分之十五關稅。

新華社報導，大陸國務院關稅稅則委員會昨公告，為落實中美經貿磋商成果共識，自十一月十日下午一點一分起，調整「對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告」規定，在一年內繼續暫停實施百分之廿四的對美加徵關稅稅率，保留百分之十的對美加徵關稅稅率。

此外，中美農貿出現解凍跡象。大陸國務院關稅稅則委員會昨公告，自十一月十日下午一點一分起，停止實施對美國雞肉、小麥、玉米、棉花加徵的百分之十五關稅，與對高粱、大豆、豬肉等美國農產品加徵的百分之十關稅。這些關稅當時是用以反制美國進一步對大陸加徵的百分之十芬太尼關稅。

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼昨在北京會見美國農產品貿易代表團。他表示，中美互為重要農產品貿易夥伴。「希望美方與中方一道，著眼大局，為農業等領域務實合作營造有利氛圍」。

大陸昨也調整一批針對美國的非關稅措施。大陸商務部宣布十日起，停止對十五家美國實體的出口管制措施，並繼續暫停對另外十六家美國實體的出口管制一年。