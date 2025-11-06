美財長貝森特：訴訟案若結果不利川普 徵關稅還有備案

美國最高法院5日開庭審理美國總統川普全球關稅的合法性，川普4日表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇。財政部長貝森特則預期現行關稅將獲判繼續執行，他並表示，即使川普政府敗訴，仍有其他多種可行方案徵收關稅。

美國最高法院審理川普的對等關稅政策，主要爭議是他引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅是否越權。

美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，最高法院5日聽取兩造陳述後將進行閉門審議，新聞周刊報導，預計最快將於12月作出判決。

川普4日在社群平台發文指出，最高法院審理的關稅訴訟對美國來說是生死抉擇，如果勝訴，美國就能獲得龐大但公平的財務和國家安全；如果沒有關稅，美國就對長期剝削美國的國家毫無招架之力。

CNBC報導，貝森特表示，他對政府勝訴有信心，但若結果不利，仍有其他多種法律途徑可行。貝森特強調，關稅是川普逼中國上談判桌的方式，關於以該法徵稅的正當性，貝森特列舉三次緊急情況，一是芬太尼危機，二是美國對中貿易逆差正處於臨界點，原本可能面臨金融危機，三是為了反制中國稀土出口管制危及全球。