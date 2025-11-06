快訊

美中關稅休戰 川普拍板…中方取消對美農產品重稅

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者陳湘瑾／綜合報導
川習會後，美中貿易休戰，美國總統川普正式簽署行政命令，10日起正式把對中國大陸進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至10%，並延長美中關稅戰休兵期一年。（路透）

川習會後，美中貿易休戰，美國總統川普正式簽署行政命令，10日起正式把對中國大陸進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至10%，並延長美中關稅戰休兵期一年。財長貝森特也暗示，美中明年有望舉行四次「川習會」，美國最終也可能允許輝達（NVIDIA）的Blackwell晶片銷往中國大陸。

大陸國務院關稅司昨（5）日宣布，10日起取消美國雞肉及小麥等部分農產品最高15%的關稅。但對美國黃豆將繼續徵收13%的關稅。同時，一年內繼續暫停實施對美加徵24%關稅，但保留10%的關稅稅率。

美中一起互降關稅，市場認為是具體落實川習會共識，釋出好的信號。

白宮4日陸續發出兩道行政命令，一為11月10日起調降對大陸產品課徵的芬太尼關稅，稅率從目前的20%降至10%。川普表示，中國大陸在打擊芬太尼及其前驅化學品走私方面已取得進展，「中華人民共和國已承諾採取重大措施，阻止芬太尼流入美國，包括停止向北美出口部分特定化學品，並嚴格管制其他化學品對全球各地的出口」。

另外一道行政命令為11月10日起，中國大陸對等關稅從34%降至10%的措施，再延長一年。據估算，10日起中國大陸輸美產品的整體關稅稅率，將從57%降為47%，包括10%的芬太尼關稅、10%的對等關稅、以及川普第一任期對中國大陸產品課徵的關稅。

川普表示，他之所以決定延長關稅戰休兵期，是基於北京承諾取消對稀土元素與其他關鍵礦物的出口管制，並處理了對美國半導體製造商的報復行動，中方還承諾「購買對美國經濟與民生至關重要的農產品出口，包括黃豆、高粱與木材」。

另外，大陸國務院關稅稅則委員會昨日公告，在一年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，並保留10%的對美加徵關稅。

同時，大陸也將自10日起鬆綁31家美國實體出口管制，同時停止實施對原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖的反規避措施。

美最高法院開審關稅案 川普：國家生死抉擇

美國最高法院五日開庭審理總統川普的對等關稅政策，主要爭議是他引用「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）加徵關稅是否越權。川普四日表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇。財政部長貝森特則表示，即使川普政府敗訴，仍有其他多種可行方案徵收關稅。

美中關稅休戰 川普拍板…中方取消對美農產品重稅

川習會後，美中貿易休戰，美國總統川普正式簽署行政命令，10日起正式把對中國大陸進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至10%，並...

【專家之眼】川普風暴下，企業自保的應對策略

作為開發中國家的興革典範與引領風騷的源頭，二戰之後的美國世紀，正透過其消費實力與進口的去化能量，來取得與盟邦國家的利益與...

美財長貝森特：訴訟案若結果不利川普 徵關稅還有備案

美國最高法院5日開庭審理美國總統川普全球關稅的合法性，川普4日表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇。財政部長貝森特則預期現...

川普發布行政命令 砍半「芬太尼關稅」至10％

美國總統川普正式把對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至百分之十，並繼續凍結對中國商品的部分對等關稅措施，兌現他與中國國家主席習近平達成的貿易協議關鍵內容。

關係解凍 大陸暫停課美24％報復關稅

南韓釜山川習會後，大陸昨日宣布調整一系列對美關稅與非關稅措施，包含暫停實施對美加徵百分之廿四的報復性關稅，同時取消對美國雞肉、小麥等農產品加徵的最高百分之十五關稅。

