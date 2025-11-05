快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

避免戰略失誤？外媒爆習近平玩「長線博弈」 等川普訪中再施壓孤立台灣

中央社／ 台北5日電
川習會落幕，隻字未提及台灣引起各界討論。（美聯社）
川習會落幕，隻字未提及台灣引起各界討論。（美聯社）

「川習會」未提及台灣引起各界討論。華爾街日報分析，台灣議題一向是美中領導人會晤必談話題，中國國家主席習近平這次選擇不談，是因川習會聚焦經貿且時間有限，貿然提出將引起美方反彈。但習近平正等待美國總統川普明年訪中，利用主場優勢提出台灣議題向川普施壓。

這篇題為「與川普會晤時，習近平為何對台灣隻字不提？」的評論文章指出，中國向來擅長「長線博弈」，最新的例證就是這次的「川習會」，習近平在台灣議題上「出人意料地沉默」，中方最重要且一再強調的「紅線」─台灣議題，根本就沒有被拿出來討論。

文章說，根據川普（Donald Trump）會後受訪的說法，習近平在會晤期間從未提及台灣議題，因為他（習近平）及其下屬知道對台灣採取軍事行動的後果。川普似乎在暗示，他的政府「立場如此強硬，威懾效果如此明顯」，中方覺得實在沒有必要，或者找不到機會討論這個問題；另一方面，「川習會」後的中國官方通稿，同樣隻字未提台灣議題。

這篇文章認為，對於任何關注美中關係的人來說，川習這種迴避台灣議題的方式，都太顯眼了。自1990年代以來，台灣議題一直是每次美中峰會上意料之中、無法迴避的固定議題，中國領導人都會堅持提出這個問題；至於美方的回應，總是「一個中國政策」、「台灣關係法」及「中美三個聯合公報」，構成了華府長期奉行的「戰略模糊」政策核心。

在這次「川習會」前，川普和習近平在今年1月17日（川普就職前不久）及6月5日通話過2次，習近平都提到了台灣議題，且在6月5日的通話中強調「美國應當慎重處理台灣問題」；但川習9月19日的通話，就未再提及台灣。

文章表示，數名台灣事務觀察人士分析，習近平判斷，在一場已經充滿貿易和全球衝突等其他爭議性議題的會議上提出台灣議題，將是戰略失誤。且這次會晤太過短暫，實際交談時間僅約90分鐘，不宜大力推進台灣議題，否則會激起美國的強烈抵觸。

同時，習近平還擔心，現在提出台灣議題，會讓川普的國安團隊有幾個月的時間為他籌劃。等川普2026年按計劃訪中時，美方就能有備而來，從容回絕習近平的任何提議。

文章認為，習近平是在玩「長線博弈」。既然明年會在北京直接向川普提出台灣議題，習近平現在就是在等。到時候川普能「在自己的地盤」待上幾天，這樣就能真正向川普施壓，要求美國打破長期以來的戰略模糊政策，正式聲明美國「反對台灣獨立、支持和平統一」，目的在孤立台灣。

這些觀察人士認為，在此期間，中國不會放鬆在台灣海峽對台灣的軍事侵擾，一切都是為了對台北持續施壓。因此，習近平這次在「川習會」對台灣議題的沉默並非讓步，而是在「蓄力」，一切都是為了在明年川普訪中的重頭戲中足占據主動，而習近平在釜山的沉默，只是序曲而已。

關稅 川普

延伸閱讀

川普光環褪？民主黨贏兩州長紐約市長選舉重點一覽

川普稱政府不開門就不發SNAP 白宮澄清

川普政府評估沙國軍購F-35 可能改變中東軍力平衡

川普與錢尼雖鬧翻 動武擴權行事相近

相關新聞

美最高法院開審關稅案 川普：國家生死抉擇

美國最高法院五日開庭審理總統川普的對等關稅政策，主要爭議是他引用「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）加徵關稅是否越權。川普四日表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇。財政部長貝森特則表示，即使川普政府敗訴，仍有其他多種可行方案徵收關稅。

美中關稅休戰 川普拍板…中方取消對美農產品重稅

川習會後，美中貿易休戰，美國總統川普正式簽署行政命令，10日起正式把對中國大陸進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至10%，並...

【專家之眼】川普風暴下，企業自保的應對策略

作為開發中國家的興革典範與引領風騷的源頭，二戰之後的美國世紀，正透過其消費實力與進口的去化能量，來取得與盟邦國家的利益與...

美財長貝森特：訴訟案若結果不利川普 徵關稅還有備案

美國最高法院5日開庭審理美國總統川普全球關稅的合法性，川普4日表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇。財政部長貝森特則預期現...

川普發布行政命令 砍半「芬太尼關稅」至10％

美國總統川普正式把對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至百分之十，並繼續凍結對中國商品的部分對等關稅措施，兌現他與中國國家主席習近平達成的貿易協議關鍵內容。

關係解凍 大陸暫停課美24％報復關稅

南韓釜山川習會後，大陸昨日宣布調整一系列對美關稅與非關稅措施，包含暫停實施對美加徵百分之廿四的報復性關稅，同時取消對美國雞肉、小麥等農產品加徵的最高百分之十五關稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。