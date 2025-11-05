川普簽行政命令 美對中對等關稅暫緩一年課徵

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山空軍基地內會談後走出大門。（歐新社）
美國總統川普4日宣布兩項行政命令，除了降低10%對中的芬太尼關稅，也暫緩對中國課徵的對等關稅一年，延至明年的11月10日。

川普上周與中國國家主席習近平在南韓見面，川普於會後表示，基於中方表達將致力於處理芬太尼的議題，川普決定調降10%的對中關稅，對中關稅調整至47%。

川普4日除了簽署行政命令降低芬太尼關稅，也簽署行政命令，指美國對中國課徵的對等關稅延長一年，直到明年的11月10日。

行政命令指出，中國方面也承諾購買美國的農產品，包括黃豆、高粱等，並承諾暫緩或取消多項對美國施行的報復性措施，包括暫停對美農產品課徵高關稅，延至12月31日；中國同時也承諾延長關稅寬限期，暫緩對美國出口到中國的產品課徵關稅，擬延至明年11月10日。

川普表示，他判斷與中國達成的約定，有助於處理美國的經濟和安全疑慮、減少美國的貿易赤字，並強化美國的經濟，同時也確保美國得以取得對美國國防安全至關重要的材料。

