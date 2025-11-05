兌現給習近平的承諾 川普簽行政命令降對中芬太尼關稅
川習會之後，美國總統川普承諾降低對中的芬太尼關稅，從20%降至10％；川普4日正式簽署行政命令調降對中關稅，擬11月10日生效。
川普上周與中國國家主席習近平在南韓見面，川普於會後表示，他計畫降低對中的芬太尼懲罰性關稅；川普4日簽署行政命令指出，在美中討論之後，中方承諾阻止芬太尼流通到美國，包括禁制特定化學用品運送到美國，並管制其運輸到其他國家。
行政命令指出，有鑒於中國所做出的承諾，美國預計10日起降低對中關稅10%，並指出，如果中方未能履行承諾，總統有權更改這項行政命令。
