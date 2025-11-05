快訊

美股拉回使台股承壓 台股早盤最多跌逾520點、台積電開低25元

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實「45億內」 新壽今送公文

中美關稅休戰延一年 川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10%

美最高法院明審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普在4月2日「解放日」宣布對等關稅。路透
針對美國總統川普關稅訴訟，美國聯邦最高法院5日將聽取法庭辯論。川普4日表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇，指美國股市持續創紀錄，美國也受到其他國家的尊敬，很大一部分都是出於關稅為美國帶來的經濟安全。

川普今年上任後，援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策，遭企業提告無權這麼做；美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，現在上訴至最高法院，即將在11月5日展開法院辯論。

川普日前曾表示，他有可能5日出席旁聽，但川普後來表示，他不願模糊焦點；川普5日預計前往邁阿密發表談話。

川普4日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文指出，認為在最高法院審理的關稅訴訟對美國來說是生死抉擇，如果川普政府勝訴，美國就能獲得龐大但公平的財務和國家安全；川普說，如果沒有關稅，美國就對長期剝削美國的國家毫無招架之力。

川普表示，美國股市持續創下新高，美國也從未像現在一樣受到尊敬，很大一部分都是出自於關稅所帶來的經濟安全，以及美國透過關稅達成的貿易協議。

關稅 川普

