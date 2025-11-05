川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普正式宣布把對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至10%。路透
美國總統川普正式把對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至10%，並繼續凍結對中國商品的部分對等關稅措施，兌現了他與中國國家主席習近平達成的重大貿易協議中的關鍵內容。

根據4日發出的兩道行政命令，芬太尼關稅稅率將從目前的20%調降至10%，11月10日生效。川普也將延長一年的關稅休戰協議，該協議已讓他把對中國的等關稅稅率從34%降至10%。

這次延長是在川普10月於南韓與習近平舉行峰會後做出的，而對中國而言，下調芬太尼關稅是重大讓步。川普表示，他之所以決定進一步延長關稅暫停，是基於中國承諾取消對稀土元素與其他關鍵礦物的出口管制，並處理對美國半導體製造商的報復行動。川普說，中方還承諾「購買對美國經濟與民生至關重要的農產品出口，包括黃豆、高粱與木材」。

在芬太尼議題上，川普表示，中國已在打擊這種致命藥物及其前驅化學品走私方面取得進展。

川普在行政命令中表示：「中華人民共和國已承諾採取重大措施，阻止芬太尼流入美國，包括停止向北美出口部分特定化學品，並嚴格管制其他化學品對全球各地的出口。」

川普表示，美國國務院和國土安全部將繼續監督中國執行協議的情況，「如果中華人民共和國未能履行本命令第1條所述的承諾，我將視情況修改此命令。」

這項為期一年的協議暫時穩定了原本緊張的美中關係。此前，雙方不斷互放關稅威脅以爭取談判籌碼。然而，川習協議並非長久性安排，未來一年內仍需重新談判，也可能更早出現執行爭議。

儘管如此，整體關稅情況仍不明朗，部分商品被排除在基準稅率之外，另一些產品仍受既有關稅影響。

這項協議也讓中國相較於部分競爭對手的劣勢有所緩解。川普對中國商品徵收的關稅如今幾乎與對幾個東南亞國家的稅率相同。

