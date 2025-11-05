川普關稅案最高法院將開審 美財長貝森特：即使敗訴仍有其他法律路徑

就在美國最高法院即將審理總統川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），對貿易夥伴大幅加徵關稅是否屬越權的里程碑式案件之際，財政部長貝森特4日表示，即使川普政府敗訴，仍有其他多種可行方案。

CNBC報導，這次訴訟的爭議點是總統在貿易措施這項經濟政策工具上的裁量權。貝森特接受《Squawk Box》訪問時表示，他對政府能勝訴有信心，但若結果不利，仍有其他多種法律途徑可行。他說：「還有許多其他法源可以動用，但IEEPA最清晰明確，賦予美國與總統最大的談判授權。其他法律比較繁瑣，但仍可有效執行。」

貝森特提到《1962年貿易擴張法》第232條，即以國家安全為由實施關稅的法律依據，以及規範不公平貿易行為的《1974年貿易法》第301條。但這些法律會限制總統以「緊急情況」為由使用關稅的能力。

他表示，最高法院5日舉行的聽證會非常重要，並強調：「這是總統的標誌性政策，而最高法院向來不願干預此類政策。」

除了法院案件之外，貝森特也談到美中關係，表示川普與中國大陸國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行的川習會「非常好」。他說：「雙方都以極大的尊重態度進行。我認為川普總統是唯一讓習主席尊敬的領導人。目前，雙方關係處於良好狀態。」

他還透露，雙方已安排於2026年進行2次國事訪問，一次在北京，另一次在美國。