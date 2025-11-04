菲律賓與阿聯傳已申請加入CPTPP 降低川普關稅風險

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
菲律賓與阿拉伯聯合大公國已經申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。路透
日本媒體報導，菲律賓與阿拉伯聯合大公國已申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），為繼去年9月印尼申請加入後，最新一批希望成為這個12國貿易集團成員的國家。

報導指出，菲律賓和阿聯8月已向作為CPTPP行政樞紐的紐西蘭，遞交申請文件，要啟動加入談判需要12個成員國一致同意，預料今年稍後舉行的CPTPP部長級會議，可能對新申請者做出決定。

菲律賓貿易官員5月已預告，將申請加入CPTPP。阿聯是第一個申請加入的中東國家，希望幫助推動經濟改革，降低對石油的依賴，該國和澳洲及馬來西亞的全面經濟夥伴協議已在10月生效，也正與日本協商類似協議。

CPTPP目前的成員國包括日本、加拿大、澳洲、英國、紐西蘭、越南、新加坡、汶萊、馬來西亞、墨西哥、秘魯及智利。哥斯大黎加正在進行加入談判，而台灣、中國大陸、印尼、厄瓜多及烏拉圭也都已申請加入。

加入CPTPP的談判議題必須涵蓋關稅減免程度等主題，也需要所有成員國同意，英國從申請加入到簽署協議，花了兩年多時間。

