菲律賓與阿聯傳已申請加入CPTPP 降低川普關稅風險

日本媒體報導，菲律賓與阿拉伯聯合大公國已申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），為繼去年9月印尼申請加入後，最新一批希望成為這個12國貿易集團成員的國家。

報導指出，菲律賓和阿聯8月已向作為CPTPP行政樞紐的紐西蘭，遞交申請文件，要啟動加入談判需要12個成員國一致同意，預料今年稍後舉行的CPTPP部長級會議，可能對新申請者做出決定。

菲律賓貿易官員5月已預告，將申請加入CPTPP。阿聯是第一個申請加入的中東國家，希望幫助推動經濟改革，降低對石油的依賴，該國和澳洲及馬來西亞的全面經濟夥伴協議已在10月生效，也正與日本協商類似協議。

CPTPP目前的成員國包括日本、加拿大、澳洲、英國、紐西蘭、越南、新加坡、汶萊、馬來西亞、墨西哥、秘魯及智利。哥斯大黎加正在進行加入談判，而台灣、中國大陸、印尼、厄瓜多及烏拉圭也都已申請加入。

加入CPTPP的談判議題必須涵蓋關稅減免程度等主題，也需要所有成員國同意，英國從申請加入到簽署協議，花了兩年多時間。