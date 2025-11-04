快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

以美中脫鉤困大陸？紐時：北京早早築了防火牆 川普警覺關稅失靈

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
路透
路透

美國總統川普關稅為武器，試圖降低美國對中國大陸出口的依賴，防止中國過剩產能湧入美國市場。然而，紐約時報評析，他的努力遭遇障礙：北京早已推動經濟自立，並透過長年的國產替代與科技自主政策築起防火牆，使美國在脫鉤戰略中反而失去槓桿。

過去20年來，中國持續推動國產替代，建立可對美施壓的「卡脖子」環節，使華府更難阻斷其發展。這項方針延續自胡錦濤時期，更成為習近平治國核心。雖成本高、效率低，卻削弱了西方在經濟談判中的籌碼。

上月召開的四中全會將「自力更生」列為下一個五年計畫的重點。習近平強調，必須「加快高水平科技自立自強。」

中國也動用最具威脅性的籌碼，對全球稀土金屬與稀土磁體供應的近乎壟斷，來施壓美方。面對中國可能加嚴稀土出口限制，川普上周與習近平達成妥協，將中國輸美產品的關稅降至與東南亞國家相近，並暫緩擴大對中方軍工企業的制裁。

中國的製造業自立政策使其掌握更多關鍵產業，抗生素與藥物原料、電氣設備及中低階晶片等，這使得美國報復選項有限。當華府試圖迫使北京撤消稀土出口限制，只能威脅中國仍然依賴的美國飛機零件出口。

北京官員還呼籲進一步強化自給自足。習近平政策顧問田培炎撰文稱，完備的產業體系可「提升供應鏈韌性，築起經濟安全的堤壩」。

回顧2001年底，中國加入世貿組織時，當時中國製品的品質與技術遠遜於外國，但20年後情勢逆轉，全球500種主要工業產品中，有逾220種產量居世界首位。

四中全會決議，自明年起加倍推動先進製造業，要求政企「加快提升中國在製造、品質、航太、交通與網路空間的實力」。如今，美歐僅剩少數領域仍領先，如民用飛機與頂尖半導體。

外交關係協會專家Brad Setser表示：「習近平很擅長逐步將美國進口產品排除出中國供應鏈，僅高階晶片仍倚賴美企設計。」

雖在先進半導體領域仍落後，但陸企已展現購買甚至走私輝達（Nvidia）晶片的能力。

自「中國製造2025」以來，北京以低息貸款扶持電動車與太陽能產業，使其成為全球出口主力；並以高關稅壓制大排量進口車，培養新能源車市場，如今電動與油電車占中國車市銷售過半。

美方曾以為中國不敢動用「卡脖子」籌碼，以免傷及外資信心，但事情還是發生了，北京如今顯然也無意放緩自立更生的腳步。四中全會公報強調：「必須鞏固拓展優勢，破除瓶頸制約，補強短板弱項。」

美聯社
美聯社

關稅 川普

延伸閱讀

曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普

美前官員：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣

美學者：川普私下表示不想讓習近平「如願以償」

美媒：黃仁勳盼川普放寬晶片輸中 盧比歐等官員反對

相關新聞

「關稅大王」對決美國最高法院！川普對等關稅明辯論 5大重點一次看

美國最高法院11月5日將針對川普政府對等關稅進行言詞辯論，若最終推翻川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵稅正當...

菲律賓與阿聯傳已申請加入CPTPP 降低川普關稅風險

日本媒體報導，菲律賓與阿拉伯聯合大公國已申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），為繼去年9月印尼申請加入後，最新...

以美中脫鉤困大陸？紐時：北京早早築了防火牆 川普警覺關稅失靈

美國總統川普以關稅為武器，試圖降低美國對中國大陸出口的依賴，防止中國過剩產能湧入美國市場。然而，紐約時報評析，他的努力遭...

聯準會庫克：明年通膨恐居高不下 關稅發酵尚未完

美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）今天警告，隨著關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。她並說，...

不等最高法院終判 財長貝森特：川普關稅將長期存在

美國最高法院預定5日審理川普政府關稅違法一案，從美國商會到前國安官員多方提出約40份法律意見提交法院，敦促最高法院裁定川...

美關稅回不去了！官員直言：認命吧 最高法院難撼川普政策

美國最高法院本週三將開庭審理川普全球關稅的合法性，不論最終裁決為何，川普政府預期這些關稅將長期存在。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。