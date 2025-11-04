以美中脫鉤困大陸？紐時：北京早早築了防火牆 川普警覺關稅失靈

美國總統川普以關稅為武器，試圖降低美國對中國大陸出口的依賴，防止中國過剩產能湧入美國市場。然而，紐約時報評析，他的努力遭遇障礙：北京早已推動經濟自立，並透過長年的國產替代與科技自主政策築起防火牆，使美國在脫鉤戰略中反而失去槓桿。

過去20年來，中國持續推動國產替代，建立可對美施壓的「卡脖子」環節，使華府更難阻斷其發展。這項方針延續自胡錦濤時期，更成為習近平治國核心。雖成本高、效率低，卻削弱了西方在經濟談判中的籌碼。

上月召開的四中全會將「自力更生」列為下一個五年計畫的重點。習近平強調，必須「加快高水平科技自立自強。」

中國也動用最具威脅性的籌碼，對全球稀土金屬與稀土磁體供應的近乎壟斷，來施壓美方。面對中國可能加嚴稀土出口限制，川普上周與習近平達成妥協，將中國輸美產品的關稅降至與東南亞國家相近，並暫緩擴大對中方軍工企業的制裁。

中國的製造業自立政策使其掌握更多關鍵產業，抗生素與藥物原料、電氣設備及中低階晶片等，這使得美國報復選項有限。當華府試圖迫使北京撤消稀土出口限制，只能威脅中國仍然依賴的美國飛機零件出口。

北京官員還呼籲進一步強化自給自足。習近平政策顧問田培炎撰文稱，完備的產業體系可「提升供應鏈韌性，築起經濟安全的堤壩」。

回顧2001年底，中國加入世貿組織時，當時中國製品的品質與技術遠遜於外國，但20年後情勢逆轉，全球500種主要工業產品中，有逾220種產量居世界首位。

四中全會決議，自明年起加倍推動先進製造業，要求政企「加快提升中國在製造、品質、航太、交通與網路空間的實力」。如今，美歐僅剩少數領域仍領先，如民用飛機與頂尖半導體。

外交關係協會專家Brad Setser表示：「習近平很擅長逐步將美國進口產品排除出中國供應鏈，僅高階晶片仍倚賴美企設計。」

雖在先進半導體領域仍落後，但陸企已展現購買甚至走私輝達（Nvidia）晶片的能力。

自「中國製造2025」以來，北京以低息貸款扶持電動車與太陽能產業，使其成為全球出口主力；並以高關稅壓制大排量進口車，培養新能源車市場，如今電動與油電車占中國車市銷售過半。