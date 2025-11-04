「關稅大王」對決美國最高法院！川普對等關稅明辯論 5大重點一次看

美國最高法院11月5日將針對川普政府對等關稅進行言詞辯論，若最終推翻川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵稅正當性，聯邦政府恐須退還超過1000億美元關稅收入，並喪失每年數千億美元的財政收益。國會山報3日報導，關鍵在於川普能否以「緊急權限」為由對外課稅；而50年前的上訴判例可能成為關鍵依據。若原告小型企業主張被大法官駁回，仍可啟動「B計畫」。

川普對等關稅案癥結

美國歷史大部分由國會主導關稅，但在1930年《斯姆特-霍利關稅法》（Smoot-Hawley Tariff Act）引發災難後果後，國會將部分談判權限授予總統，用以簽訂雙邊貿易，國會間或透過具體條件的立法，在有限範圍內授權總統調整關稅。

川普政府則幾近突破限制，主張總統依據1977年IEEPA，有權在他認定的國家緊急狀況下，對任何國家、以任何稅率徵收關稅。

根據這項法律措辭，允許總統在「異常且非常的威脅下」處理情勢，包括「管制」（regulate）外國財產的「進口」（importation）。川普政府因此主張，管制進口包含徵收關稅的權力。

提告的小型企業主張，立法時未預期「管制」會被解釋為「課徵關稅」，因此川普政府依此行使關稅權逾越法律授權。下級法院先前裁定川普政府敗訴，案件現由最高法院受理上訴。

尼克森引IEEPA前身成判例

在川普之前，從未有美國總統援引IEEPA徵收關稅，因此最高法院從未就此問題作出裁定。大法官的判斷，可能取決於前總統尼克森時代一項50年前的上訴判例。

1971年8月，尼克森依據IEEPA前身《對敵貿易法》徵收臨時10%關稅，遭日本進口商Yoshida International提告。法院最終認定該措施在特定情況下合法，但同時強調總統並未擁有無限制的關稅權，仍須受國會授權與法律程序約束。

代表川普政府的聯邦檢察總長索爾（John Sauer）主張，國會在制定IEEPA時已知悉該先例，因此「管制」一詞應包含關稅之意；原告則強調Yoshida案否決授予總統不受限的關稅權力

美國貿易逆差構成緊急狀態？

即使IEEPA被視為允許課徵關稅，總統也僅能在「非常且異常威脅」的國家緊急狀態下行使此權。川普以芬太尼流入與長期貿易逆差為由宣布緊急狀態並徵收關稅，但原告認為，兩者皆不構成真正緊急情況，尤其貿易逆差屬長期問題。川普政府則辯稱逆差已危及國安，並主張法院無權質疑總統對緊急狀態的判定。

推翻對等關稅B計畫

若最高法院同意原告觀點，認為IEEPA中關於「管制」與「緊急狀況」的語句，明顯不足以授權川普採取如此廣泛行動，那麼法院即可直接推翻這些關稅。

若不同意，原告可考慮依據「重大問題原則」（Major Questions Doctrine）提出，凡涉及重大經濟與政治影響的行政行動，必須有國會明確授權。進而主張IEEPA並未清楚賦予總統徵收關稅的權力，法條中也未出現「關稅」「稅」等字眼，因此川普以該法徵稅屬越權。

川普缺席仍是焦點

川普政府警告若敗訴恐引發經濟災難，川普則多次宣稱，這是「美國史上最重要的案件之一」。他原本考慮親自去最高法院聽辯論，但最後改變主意，稱不希望自己的出席轉移焦點。根據法院歷史資料，如果他真的去了，會是美國史上第一位親自出席最高法院辯論的現任總統。

即使川普不在現場，這場審理仍被視為他與保守派主導的最高法院之間的一場重大對決，目前9位大法官中有6位是保守派、其中3位由川普本人任命。

華爾街日報3日以「關稅大王與最高法院」（The Tariff King and the Supreme Court）為題發表社論指出，這起案件不僅關乎關稅政策，更是對美國憲政體制的考驗。若最高法院支持川普的主張，未來任何總統都可能以「國家緊急狀態」為名，繞過國會自行課稅，形同奪取國會的財政權。社論認為，真正的危險並非法院推翻川普的關稅，而是若法院允許行政權無限擴張，讓每一位總統都能成為新的「關稅大王」。