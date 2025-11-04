快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

黑豬禁餵廚餘等於滅種？豬瘟破口難防堵專家點出關鍵

謝侑芯猝逝疑雲未解…黃明志遭爆已有15年女友 謝薇安轟「渣中之渣」

聽新聞
0:00 / 0:00

聯準會庫克：明年通膨恐居高不下 關稅發酵尚未完

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）。 美聯社
美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）。 美聯社

美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）今天警告，隨著關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。她並說，儘管總統川普想將她免職，她仍會履行自己的職責。

庫克在華府智庫布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）演說時表示：「我與企業領袖交流後發現，提高的關稅轉嫁至消費物價，目前尚未完全發酵。」

她指出，許多企業選擇先以較低價格消化庫存，之後才提高售價，另有一些則等待關稅不確定性消散後再漲價。

庫克又說：「因此，我預期未來一年通膨仍將處於高檔。」聯準會的長期通膨目標為2%。

不過，她強調，若關稅對物價的影響比預期還大，或持續時間更長，她將「準備果斷應對」。

庫克今天也談到自己正進行中的訴訟，對外界給予的支持，她很感激。

她不願進一步評論，但承諾「會繼續履行對美國人民所宣誓的職責。」

川普8月曾以庫克涉房貸詐欺為由，將其免職，但美國最高法院已禁止總統立即將她解職。

最高法院預計明年1月開庭聽取口頭辯論，這讓庫克至少能留任至開庭為止。

庫克是聯準會權力核心理事會中首位非裔女性，她的官司案可能對聯準會獨立行使職權帶來更廣泛的影響。

關稅 川普

延伸閱讀

iPhone 17加料不加價爆賣 庫克忍痛讓利反攻「小米們」

與蘋果CEO會面 何立峰：希望庫克等人擔任中美關係「橋梁紐帶」

貿易局勢升溫！彭博：蘋果庫克等全球企業CEO 本周會晤何立峰

蘋果傳加碼布局越南...陸工信部長與庫克會面 籲深耕中國市場

相關新聞

「關稅大王」對決美國最高法院！川普對等關稅明辯論 5大重點一次看

美國最高法院11月5日將針對川普政府對等關稅進行言詞辯論，若最終推翻川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵稅正當...

聯準會庫克：明年通膨恐居高不下 關稅發酵尚未完

美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）今天警告，隨著關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。她並說，...

不等最高法院終判 財長貝森特：川普關稅將長期存在

美國最高法院預定5日審理川普政府關稅違法一案，從美國商會到前國安官員多方提出約40份法律意見提交法院，敦促最高法院裁定川...

美關稅回不去了！官員直言：認命吧 最高法院難撼川普政策

美國最高法院本週三將開庭審理川普全球關稅的合法性，不論最終裁決為何，川普政府預期這些關稅將長期存在。

美最高法院將審理關稅違法案 美國商會在內40份意見反對總統緊急權力

美國最高法院周三審理川普政府關稅違法一案，從美國商會到前國安官員多方提出約40份法律意見提交法院，敦促最高法院裁定川普政...

「美國優先」受考驗 川普全球關稅面臨最高法院挑戰

美國最高法院將於5日舉行聽證會，就川普前所未見地動用總統權力、實施大範圍全球關稅的合法性展開辯論。此案觸及川普經濟議程核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。