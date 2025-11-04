聯準會庫克：明年通膨恐居高不下 關稅發酵尚未完

美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）今天警告，隨著關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。她並說，儘管總統川普想將她免職，她仍會履行自己的職責。

庫克在華府智庫布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）演說時表示：「我與企業領袖交流後發現，提高的關稅轉嫁至消費物價，目前尚未完全發酵。」

她指出，許多企業選擇先以較低價格消化庫存，之後才提高售價，另有一些則等待關稅不確定性消散後再漲價。

庫克又說：「因此，我預期未來一年通膨仍將處於高檔。」聯準會的長期通膨目標為2%。

不過，她強調，若關稅對物價的影響比預期還大，或持續時間更長，她將「準備果斷應對」。

庫克今天也談到自己正進行中的訴訟，對外界給予的支持，她很感激。

她不願進一步評論，但承諾「會繼續履行對美國人民所宣誓的職責。」

川普8月曾以庫克涉房貸詐欺為由，將其免職，但美國最高法院已禁止總統立即將她解職。

最高法院預計明年1月開庭聽取口頭辯論，這讓庫克至少能留任至開庭為止。

庫克是聯準會權力核心理事會中首位非裔女性，她的官司案可能對聯準會獨立行使職權帶來更廣泛的影響。