美關稅回不去了！官員直言：認命吧 最高法院難撼川普政策

美國最高法院本週三將開庭審理川普全球關稅的合法性，不論最終裁決為何，川普政府預期這些關稅將長期存在。

這場訴訟影響的不僅是白宮的關稅權限，也攸關企業如何在被重塑的供應鏈中求生。美國工廠設備製造商OTC Industrial Technologies長期仰賴低成本國家供應零件，先是中國、後來改為印度，但川普的關稅政策徹底打亂規畫。執行長卡納迪（Bill Canady）說：「我們把生產線移出中國，結果其他地方的關稅一樣高、甚至更重，只能咬牙硬撐。」

川普陣營主張總統可在緊急狀態下課稅，但下級法院認為他已逾權。保守派占多數的最高法院過去多次在重大判決中支持川普，此次若維持原判，將終止他動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）懲罰在非貿易政治議題上惹怒他的國家，例如報復巴西起訴前總統波索納洛，或制裁印度進口俄油。

財長貝森特預期法院會維持現行關稅；但若遭推翻，政府將改採其他法源，包括《1974年貿易法》第122條，該法條允許總統為調節貿易失衡，徵收最長150天、最高15%的進口稅。

他表示，外界「應假定川普的關稅將長期存在」，那些已與川普談妥降稅協議的國家「應該信守協議，拿到好條件的國家就應該維持原狀」。

事實上，川普已依其他法源實施關稅，包括《1962年貿易擴張法》第232條、以國安為由，保護汽車、銅、半導體、製藥與機器人等戰略產業；以及《1974年貿易法》第301條，針對「不公平貿易行為」展開調查並課稅。

華盛頓律師Tim Brightbill指出：「這屆政府將關稅視為經濟政策的基石，企業應據此規劃。」

部分投資人擔心，一旦最高法院推翻IEEPA關稅，金融市場恐陷動盪。美財政部恐須退還逾1,000億美元的已徵關稅，並喪失每年數千億美元的收入來源。截至9月底的上年度，IEEPA關稅為海關增加1,180億美元淨收入。

若法院裁定退款，進口商須逐案申請，程序繁瑣且曠日廢時，納稅人還須負擔年息6%的利息。

卡納迪預估，「新常態就是15%，不論川普引用哪一條法律，會想方設法讓關稅無法被挑戰」，而企業將不得不「押注」生產轉向：高附加價值產品可能回流美國，低價零件則轉至墨西哥生產。