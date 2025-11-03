快訊

寶佳集團旗下堡新投資突襲！掌握逾一成股權 中工：覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

美關稅回不去了！官員直言：認命吧 最高法院難撼川普政策

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華府律師指出，美國總統川普（圖）將關稅視為其經濟政策的基石，企業應據此規劃。歐新社
華府律師指出，美國總統川普（圖）將關稅視為其經濟政策的基石，企業應據此規劃。歐新社

美國最高法院本週三將開庭審理川普全球關稅的合法性，不論最終裁決為何，川普政府預期這些關稅將長期存在。

這場訴訟影響的不僅是白宮的關稅權限，也攸關企業如何在被重塑的供應鏈中求生。美國工廠設備製造商OTC Industrial Technologies長期仰賴低成本國家供應零件，先是中國、後來改為印度，但川普的關稅政策徹底打亂規畫。執行長卡納迪（Bill Canady）說：「我們把生產線移出中國，結果其他地方的關稅一樣高、甚至更重，只能咬牙硬撐。」

川普陣營主張總統可在緊急狀態下課稅，但下級法院認為他已逾權。保守派占多數的最高法院過去多次在重大判決中支持川普，此次若維持原判，將終止他動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）懲罰在非貿易政治議題上惹怒他的國家，例如報復巴西起訴前總統波索納洛，或制裁印度進口俄油。

財長貝森特預期法院會維持現行關稅；但若遭推翻，政府將改採其他法源，包括《1974年貿易法》第122條，該法條允許總統為調節貿易失衡，徵收最長150天、最高15%的進口稅。

他表示，外界「應假定川普的關稅將長期存在」，那些已與川普談妥降稅協議的國家「應該信守協議，拿到好條件的國家就應該維持原狀」。

事實上，川普已依其他法源實施關稅，包括《1962年貿易擴張法》第232條、以國安為由，保護汽車、銅、半導體、製藥與機器人等戰略產業；以及《1974年貿易法》第301條，針對「不公平貿易行為」展開調查並課稅。

華盛頓律師Tim Brightbill指出：「這屆政府將關稅視為經濟政策的基石，企業應據此規劃。」

部分投資人擔心，一旦最高法院推翻IEEPA關稅，金融市場恐陷動盪。美財政部恐須退還逾1,000億美元的已徵關稅，並喪失每年數千億美元的收入來源。截至9月底的上年度，IEEPA關稅為海關增加1,180億美元淨收入。

若法院裁定退款，進口商須逐案申請，程序繁瑣且曠日廢時，納稅人還須負擔年息6%的利息。

卡納迪預估，「新常態就是15%，不論川普引用哪一條法律，會想方設法讓關稅無法被挑戰」，而企業將不得不「押注」生產轉向：高附加價值產品可能回流美國，低價零件則轉至墨西哥生產。

關稅 川普

延伸閱讀

政府停擺誰之過？NBC民調：52%選民怪川普及共和黨

美軍武攻運毒船已擊斃64人 川普政府稱不須國會同意

川普認為馬杜洛時日無多 但無意對委內瑞拉動武

川普重申不排除動武 奈及利亞總統稱願坐下來談

相關新聞

美關稅回不去了！官員直言：認命吧 最高法院難撼川普政策

美國最高法院本週三將開庭審理川普全球關稅的合法性，不論最終裁決為何，川普政府預期這些關稅將長期存在。

美最高法院將審理關稅違法案 美國商會在內40份意見反對總統緊急權力

美國最高法院周三審理川普政府關稅違法一案，從美國商會到前國安官員多方提出約40份法律意見提交法院，敦促最高法院裁定川普政...

「美國優先」受考驗 川普全球關稅面臨最高法院挑戰

美國最高法院將於5日舉行聽證會，就川普前所未見地動用總統權力、實施大範圍全球關稅的合法性展開辯論。此案觸及川普經濟議程核...

美國最高法院11月5日對等關稅辯論 川普臨時改口「不去了」原因曝光

路透報導，美國總統川普於當地時間11月2日表示，將不會出席最高法院針對他關稅措施的言詞辯論，原因是不希望分散外界對裁決的...

WSJ：美關稅施壓 適得其反

美國政府多年都希望以經貿手段推動中國大陸政治改革，在多年努力未果後，正以貿易戰強行施壓，但華爾街日報（WSJ）分析，現在...

川普亞洲行 兩大現實難解

彭博資訊分析，美國總統川普在重返白宮後的首次亞洲行，對亞洲盟友釋出善意，明確傳達「美國仍是後盾」的訊息，但在川普返回華府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。