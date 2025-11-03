「美國優先」受考驗 川普全球關稅面臨最高法院挑戰

美國最高法院將於5日舉行聽證會，就川普前所未見地動用總統權力、實施大範圍全球關稅的合法性展開辯論。此案觸及川普經濟議程核心。

重返白宮以來，川普援引「緊急經濟權力」，對美方認為不公平的貿易行為課徵「對等關稅」，同時另行對美國的主要貿易夥伴墨西哥、加拿大與中國加徵關稅。

但這些作為川普「美國優先」貿易政策關鍵支柱、旨在保護並提振美國產業的關稅，很快就遭到法律挑戰。

一個下級法院5月裁定川普超越職權限制不當徵收關稅，但由於政府上訴，這些關稅得以暫時維持。

聯邦巡迴上訴法院（Federal Circuit Court ofAppeals）8月以7比4的裁決結果認定關稅違法，並維持下級法院判決，川普隨即將案件上訴至最高法院。

最高法院的最終裁決將具有重大影響，但可能耗時數月。

在保守派佔多數的最高法院中，法官可能裁定這些關稅違法，阻止美國對全球商品課徵相關關稅；也可能支持川普的做法，為更多新關稅開啟大門。

本案同時關乎數以十億計美元的關稅收入，以及川普藉由關稅施壓、換取更有利貿易協議或達成其他政治目標的策略。

然而，最高法院的裁決，不會直接影響川普針對鋼鐵、鋁材與汽車等特定產業所施加的關稅。