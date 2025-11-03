川普亞洲行 兩大現實難解

快訊

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

彭博資訊分析，美國總統川普在重返白宮後的首次亞洲行，對亞洲盟友釋出善意，明確傳達「美國仍是後盾」的訊息，但在川普返回華府後，亞太各國仍須面對川普2.0的現實：進入美國市場成本更高，以及川普國際政策的不可預測。

川普這次亞洲行先與柬埔寨及馬來西亞簽署貿易協議，後與泰國及越南建立未來協議框架，初次會見日本新首相高市早苗時，高呼「會提供任何協助」，他在南韓則形容美韓「緊密連結」，不僅回應首爾對3,500億美元投資承諾的關切，更點頭同意南韓採購核動力潛艦的請求。

針對台灣，先前各界擔心川普與中國大陸國家主席習近平會面時，將討論華府轉變對台獨立場的措辭，但川普在會後透露，「完全沒提到台灣」。

這一切都凸顯，全球今年來飽受川普關稅驚嚇後，現在川普有意修補與亞洲盟友關係。

然而，即使有川普的這些善意保證，亞太各國仍必須面對川普2.0的現實：現在進入美國市場的成本更高，而且川普的國際政策依然無法預測。

英國智庫「皇家國際事務研究所」亞太計畫助理研究員海頓（Bill Hayton）指出，「如果美國想在東南亞博得好感，就必須展現降低敵意、尋求建設性關係的意願。」

他也說，川普對亞洲的關注仍稱不上「全方位投入」，與中國大陸的投入度無法比擬。

