快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

WSJ：美關稅施壓 適得其反

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國政府多年都希望以經貿手段推動中國大陸政治改革，在多年努力未果後，正以貿易戰強行施壓，但華爾街日報（WSJ）分析，現在這個希望也日漸黯淡，而且適得其反，反而提醒北京，必須降低在半導體等領域對美國依賴。

雖然美國總統川普和中國大陸國家主席習近平上周會面，引導美中貿易戰降溫，但WSJ指出，美國最終可能必須放棄長期以來推動中國大陸重組經濟結構的目標。

川普政府很多資深顧問仍對中國大陸的經濟自由化懷抱希望，利用美國經濟實力，迫使中國大陸放棄當前的政策，改為以消費為重、出口為輔。

美國策略師想像，能夠透過關稅抑制大陸出口，促使北京在國內尋找新的成長來源，例如透過改革醫療和社會福利制度，鼓勵消費者增加支出、減少儲蓄，從而開始從美國和世界其他地方購買更多商品，也為美國企業和農民可以開拓一個潛力巨大的消費市場。

但川普重返白宮後所加徵的高額關稅，中國大陸不但未改變經濟結構，還祭出反制報復措施。即便一些北京官員也希望經濟結構取得平衡，但都只推出零散措施，仍以製造業和出口為經濟繁榮的來源。

曾任美國高階貿易官員的亞洲社會政策研究所副主任柯特勒表示，川習會更聚焦於穩定雙方關係，而非透過解決結構性問題推進雙方關係，解決結構性問題似乎已經不可能。

關稅 川普

延伸閱讀

CNN：五角大廈同意援烏戰斧飛彈 「仍要川普拍板」

白宮公布照片 川普秀卡片逗樂習近平 俄媒捕捉習看小抄

延長預算僵局 共和黨參議員：兩黨都想贏、支持川普直接談判

兩黨協商傳見曙光 川普卻另有打算？

相關新聞

WSJ：美關稅施壓 適得其反

美國政府多年都希望以經貿手段推動中國大陸政治改革，在多年努力未果後，正以貿易戰強行施壓，但華爾街日報（WSJ）分析，現在...

川普亞洲行 兩大現實難解

彭博資訊分析，美國總統川普在重返白宮後的首次亞洲行，對亞洲盟友釋出善意，明確傳達「美國仍是後盾」的訊息，但在川普返回華府...

華爾街日報：美國高關稅 無法令中國重組經濟結構

川習會後雖然美中貿易戰暫時休戰，但華爾街日報報導，美國多年來希望中國重組其經濟結構，減少出口及增加國內消費的目標並沒達到...

川普：「芬太尼關稅」考慮降至0 拒絕恢復與加國談判

美國總統川普在與中國大陸國家主席習近平會面後說，將中國因芬太尼問題而加徵的關稅由20%降至10%。川普10月31日進一步...

「雷根反關稅廣告」遭加徵10%關稅 加拿大總理卡尼認了向川普致歉

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天證實，他已就一則以美國前總統雷根（Ronald Reagan）為主角的反對關...

美中對抗升級！白宮擬祭關鍵軟體出口限令 科技業警戒

美中對抗升級，為報復北京稀土限令，川普政府考慮限制大陸採購「關鍵軟體」做為反制，範圍可能涵蓋醫療設備、噴射發動機和筆電，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。