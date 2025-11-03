WSJ：美關稅施壓 適得其反

美國政府多年都希望以經貿手段推動中國大陸政治改革，在多年努力未果後，正以貿易戰強行施壓，但華爾街日報（WSJ）分析，現在這個希望也日漸黯淡，而且適得其反，反而提醒北京，必須降低在半導體等領域對美國依賴。

雖然美國總統川普和中國大陸國家主席習近平上周會面，引導美中貿易戰降溫，但WSJ指出，美國最終可能必須放棄長期以來推動中國大陸重組經濟結構的目標。

川普政府很多資深顧問仍對中國大陸的經濟自由化懷抱希望，利用美國經濟實力，迫使中國大陸放棄當前的政策，改為以消費為重、出口為輔。

美國策略師想像，能夠透過關稅抑制大陸出口，促使北京在國內尋找新的成長來源，例如透過改革醫療和社會福利制度，鼓勵消費者增加支出、減少儲蓄，從而開始從美國和世界其他地方購買更多商品，也為美國企業和農民可以開拓一個潛力巨大的消費市場。

但川普重返白宮後所加徵的高額關稅，中國大陸不但未改變經濟結構，還祭出反制報復措施。即便一些北京官員也希望經濟結構取得平衡，但都只推出零散措施，仍以製造業和出口為經濟繁榮的來源。

曾任美國高階貿易官員的亞洲社會政策研究所副主任柯特勒表示，川習會更聚焦於穩定雙方關係，而非透過解決結構性問題推進雙方關係，解決結構性問題似乎已經不可能。