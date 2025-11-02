快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街日報：美國高關稅 無法令中國重組經濟結構

中央社／ 台北2日電
川習會後雖然美中貿易戰暫時休戰，但華爾街日報報導，美國多年來希望中國重組其經濟結構，減少出口及增加國內消費的目標並沒達到。路透
川習會後雖然美中貿易戰暫時休戰，但華爾街日報報導，美國多年來希望中國重組其經濟結構，減少出口及增加國內消費的目標並沒達到。路透

川習會後雖然美中貿易戰暫時休戰，但華爾街日報報導，美國多年來希望中國重組其經濟結構，減少出口及增加國內消費的目標並沒達到。貿易戰非但沒有促使中國重新平衡其經濟結構，反而讓中國意識到，必須減少在半導體等領域對美國的依賴。

華爾街日報在10月31日的報導形容，雖然川習會將兩國貿易戰降溫，但美國可能最終要放棄一直以來推動中國重組經濟結構的目標。

報導指出，川普很多的高級顧問仍然對中國經濟自由化抱有希望。白宮官員提到要利用美國的經濟實力，迫使中國放棄「重商主義」貿易政策，即以出口為優先，補貼製造業，以及不鼓勵中國14億人消費。

美國策略家想像，透過實施關稅可以抑制中國出口，促使中國在國內尋找新的成長來源，例如透過改革醫療和社會福利制度，讓消費者增加支出、減少儲蓄。美國透過向中國施壓以刺激國內消費，中國將開始從美國和世界其他地方購買更多商品，從而縮小貿易順差，而美國企業和農民可以開拓一個潛力巨大的消費市場。

但川普重返白宮後對中國徵收高額關稅，未能令中國改變其經濟結構。與其他國家不同，中國對美國祭出反制措施，包括曾揚言限制稀土出口及停止採購美國大豆。

雖然川習會後美中貿易戰暫時休戰，但會議並沒有觸及中國重組經濟結構的議題。亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主任、前美國高階貿易官員柯特勒（Wendy Cutler）表示，川習會更聚焦於穩定雙方關係，而不是透過解決結構性問題來推進兩國關係，而解決結構性問題似乎已經不可能。

柯特勒表示，川習會的目的是降溫，而非尋求突破。

報導表示，即使現在，一些中國官員仍認為國內消費太弱，希望經濟結構取得平衡。但這些措施都是零散的，受到意識形態束縛，產業生產仍是經濟繁榮的來源。

策緯諮詢公司（Trivium China）市場研究主管麥馬洪（Dinny McMahon）表示，中國將其生產模式由製成品擴展至零部件，使中國更深入地融入全球供應鏈。

麥馬洪表示，習近平最少從2019年已開始提到，要加強全球供應鏈，「幾乎你購買的任何製成品，不論來自哪裡，都會涉及中國供應鏈。」

約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）學者法瑞爾（Henry Farrell）表示，貿易戰帶給中國的教訓與美國的預期相反，非但沒有促使中國重新平衡其經濟，反而讓中國意識到必須減少在半導體等關鍵領域對美國的依賴，並發展能夠反擊美國的經濟武器，例如對稀土的壟斷地位。

關稅 川普 川習會

延伸閱讀

CNN曝我宴請美官員卻無人到場 吳宗憲：大家還信綠說美國會出兵？

台灣稀土提煉回收 工研院2026年啟動技轉

美中防長再通話 赫格塞斯：同意應設軍對軍溝通管道

川習協議更多細節曝！白宮：陸立即暫緩稀土管制 放行安世半導體出貨

相關新聞

華爾街日報：美國高關稅 無法令中國重組經濟結構

川習會後雖然美中貿易戰暫時休戰，但華爾街日報報導，美國多年來希望中國重組其經濟結構，減少出口及增加國內消費的目標並沒達到...

川普：「芬太尼關稅」考慮降至0 拒絕恢復與加國談判

美國總統川普在與中國大陸國家主席習近平會面後說，將中國因芬太尼問題而加徵的關稅由20%降至10%。川普10月31日進一步...

「雷根反關稅廣告」遭加徵10%關稅 加拿大總理卡尼認了向川普致歉

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天證實，他已就一則以美國前總統雷根（Ronald Reagan）為主角的反對關...

雞同鴨講！川習會後美中聲明各吹各的調 關稅稅率、稀土驚現落差

川習會已於30日落幕，美中對於會議成果的聲明與說法，在稀土管制、對等關稅稅率等層面已有所出入，顯示雙方可能就會談內容有著...

川普：一看到中國遏止芬太尼成果 就撤除另10%關稅

美國總統川普日前與中國國家主席習近平會面後，對中國因芬太尼問題而加徵的關稅由20%降至10%。川普今天進一步表示，一旦看...

美中下週可望簽貿易協議 北京：願拉長合作清單

川習會後，美國財政部長貝森特表示，美中最快下週簽署貿易協議。中國外交部今天說，中美元首在釜山會晤同意加強經貿等領域的合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。