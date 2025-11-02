川普：「芬太尼關稅」考慮降至0 拒絕恢復與加國談判

美國總統川普在與中國大陸國家主席習近平會面後說，將中國因芬太尼問題而加徵的關稅由20%降至10%。川普10月31日進一步表示，一旦看到中國遏止芬太尼流入美國的成果，「我們就會撤掉另外10%的關稅」。

川普30日返抵美國，31日搭乘總統專機「空軍一號」飛往佛羅里達州途中向媒體表示，他給中國很大的誘因去遏制並根除芬太尼問題，中國正積極處理。

川普也重申，美國將重啟核試驗，但他未明言是否包含在地下進行的核武器試爆。他說：「其他國家都在做，如果他們要做，我們也要做，好嗎？」

他還明確表示，拒絕恢復與加拿大貿易談判，他接受記者採訪時談到加拿大總理卡尼，「我真的很喜歡他，但他們的做法錯了」。

當被問到美加貿易談判是否會重新啟動時，川普明確回答「不會」，儘管卡尼已「為那則虛假廣告道歉」。

加拿大總理卡尼也證實，他已就一則以美國前總統雷根為主角的反對關稅廣告，向川普道歉，只要美國準備好，他願意坐下來與川普進行貿易談判。這則廣告引發熱議，川普因而宣布對加拿大商品再加徵10%關稅，並終止美加所有貿易談判。

卡尼在APEC峰會的場邊與習近平會面，這是自2017年以來，首度有中加領導人舉行雙邊會議。卡尼同意日後訪問中國，並稱這次會面是「轉捩點」。不過，雙方在貿易議題上無具體突破。

【編譯周辰陽／綜合外電】美國總統川普與中國大陸國家主席習近平舉行全球矚目的「川習會」後，美國財政部長貝森特接受金融時報（FT）專訪時表示，北京在威脅暫停稀土出口上「犯了真正的錯誤」，並強調美國將在兩年內確保替代供應。他指出，川普與習近平已達成「平衡」，但警告中國再也無法把關鍵礦產當作脅迫工具。

貝森特說：「我認為他們現在做不到，因為我們已經準備好應對措施。」他也說，中國對美國的稀土影響力頂多還能維持12至24個月。他說：「中國已經向所有人示警這個危險，他們犯了一個真正的錯誤。」