「雷根反關稅廣告」遭加徵10%關稅 加拿大總理卡尼認了向川普致歉

中央社／ 韓國慶州1日綜合外電報導
加拿大總理卡尼（左）今天證實，他已就一則以美國前總統雷根為主角的反對關稅廣告，向美國總統川普（右）道歉。 美聯社
加拿大總理卡尼（左）今天證實，他已就一則以美國前總統雷根為主角的反對關稅廣告，向美國總統川普（右）道歉。 美聯社

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天證實，他已就一則以美國前總統雷根（Ronald Reagan）為主角的反對關稅廣告，向美國總統川普（Donald Trump）道歉。

法新社報導，這則廣告引發熱議，川普宣布，將對加拿大商品再加徵10%關稅，並終止所有貿易談判，並稱此舉是回應所謂「虛假」反關稅廣告。

卡尼在韓國慶州出席亞太經合會（APEC）受訪時說：「我確實已向（川普）總統道歉。總統感到被冒犯。」他還說，貿易談判將等到美國「準備好」時再重啟。

路透社報導，這則廣告由加拿大安大略省（Ontario）直言不諱、時常被比擬為川普的省長福特（Doug Ford）所委託，內容引用美國共和黨指標人物、前總統雷根的一段發言，指關稅會引發貿易戰並帶來經濟災難。

卡尼說，這則廣告播出前他曾與福特共同審閱過，但他反對使用這則廣告。他說：「我有告訴福特，我不希望繼續推動這則廣告。」

另外，卡尼今天也說，他與中國領導人習近平的會談是雙邊關係的「轉捩點」，並透露他曾向北京提出如外國干預等敏感議題。

卡尼受訪時說：「我們已經開啟一條解決當前問題的道路。」他還說：「我們整體的討論是建設性的。」

關稅 川普 美國 廣告 加拿大 貿易談判 雷根 習近平 APEC

