美加貿易談判陷僵局 川普不滿反關稅廣告拒恢復協商

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美國總統川普今天明確表示，拒絕恢復與加拿大貿易談判，距離他因反關稅廣告爭議而中斷談判已過一週。

法新社報導，川普在「空軍一號」（Air ForceOne）上接受記者採訪時談到加拿大總理卡尼（MarkCarney），他說：「我真的很喜歡他，但他們的做法錯了。」

當被問到美加貿易談判是否會重新啟動時，川普明確回答「不會」，儘管卡尼已「為那則虛假的廣告道歉」。

川普對加拿大發起的反保護主義廣告反應強烈，他中止雙邊貿易談判後，又宣布對加拿大商品額外加徵10%關稅。

儘管如此，這位共和黨籍總統仍重申他與卡尼關係良好，表示兩人在韓國舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間曾進行「積極的會談」。

幾天前，卡尼在馬來西亞舉行的另一場峰會上才表示，加拿大已準備好恢復與美國貿易談判。

加拿大是美國第2大貿易夥伴，也是美國鋼鋁產品的重要供應國。

相關新聞

雞同鴨講！川習會後美中聲明各吹各的調 關稅稅率、稀土驚現落差

川習會已於30日落幕，美中對於會議成果的聲明與說法，在稀土管制、對等關稅稅率等層面已有所出入，顯示雙方可能就會談內容有著...

川普：一看到中國遏止芬太尼成果 就撤除另10%關稅

美國總統川普日前與中國國家主席習近平會面後，對中國因芬太尼問題而加徵的關稅由20%降至10%。川普今天進一步表示，一旦看...

美中下週可望簽貿易協議 北京：願拉長合作清單

川習會後，美國財政部長貝森特表示，美中最快下週簽署貿易協議。中國外交部今天說，中美元首在釜山會晤同意加強經貿等領域的合作...

稀土休戰讓川普得意 專家示警：沒贏！反而開創危險先例

美國總統川普在川習會後擺出大獲全勝的姿態。但他付出的代價並不亞於取得的成果。

中承諾購黃豆 暫停稀土管制1年 美同意降關稅

川習會落幕，美國總統川普30日表示，雙方針對多項議題達成共識，並稱中國國家主席習近平已授權中國向美國採購大量的黃豆、高粱...

美參院表決否決川普關稅 結果仍看最高法院裁定

美國聯邦參議院30日針對川普政府4月宣布的「解放日」關稅做表決，最終以多數票否決，其中有4位共和黨參議員跑票，表態反對美...

