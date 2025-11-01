快訊

中央社／ 華盛頓31日專電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普日前與中國國家主席習近平會面後，對中國因芬太尼問題而加徵的關稅由20%降至10%。川普今天進一步表示，一旦看到中國遏止芬太尼流入美國的成果，「我們就會撤掉另外10%的關稅」。

川習會30日在韓國釜山登場。川普（DonaldTrump）會後表示，美國調降因芬太尼對中國加徵的關稅，北京則承諾恢復購買美國黃豆、暫緩稀土出口管制及遏制芬太尼流竄。

川普先前因芬太尼（fentanyl）流入美國而對中國商品加徵20%的關稅。他在川習會後表示，立即將與芬太尼相關的關稅降至10%，還說，相信習近平會「非常努力地阻止這些致命物質流入」。

川普昨天返抵美國，今天搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）飛往佛羅里達州途中向媒體表示，他給中國很大的誘因去遏制並根除芬太尼問題，中國正積極處理。

他說，和習近平對此議題進行了「很棒的對話」。一旦美國看到中國遏止芬太尼的成果，就會撤掉另外10%因芬太尼而制定的關稅。

芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，效力比嗎啡高出50至100倍。近年來，與芬太尼相關的用藥過量問題在美國激增，川普重返白宮以來矢言打擊芬太尼濫用問題。

據川普說法，美國目前對中國進口商品加徵的關稅從57%降至47%。

相關新聞

雞同鴨講！川習會後美中聲明各吹各的調 關稅稅率、稀土驚現落差

川習會已於30日落幕，美中對於會議成果的聲明與說法，在稀土管制、對等關稅稅率等層面已有所出入，顯示雙方可能就會談內容有著...

川普：一看到中國遏止芬太尼成果 就撤除另10%關稅

美國總統川普日前與中國國家主席習近平會面後，對中國因芬太尼問題而加徵的關稅由20%降至10%。川普今天進一步表示，一旦看...

美中下週可望簽貿易協議 北京：願拉長合作清單

川習會後，美國財政部長貝森特表示，美中最快下週簽署貿易協議。中國外交部今天說，中美元首在釜山會晤同意加強經貿等領域的合作...

稀土休戰讓川普得意 專家示警：沒贏！反而開創危險先例

美國總統川普在川習會後擺出大獲全勝的姿態。但他付出的代價並不亞於取得的成果。

中承諾購黃豆 暫停稀土管制1年 美同意降關稅

川習會落幕，美國總統川普30日表示，雙方針對多項議題達成共識，並稱中國國家主席習近平已授權中國向美國採購大量的黃豆、高粱...

美參院表決否決川普關稅 結果仍看最高法院裁定

美國聯邦參議院30日針對川普政府4月宣布的「解放日」關稅做表決，最終以多數票否決，其中有4位共和黨參議員跑票，表態反對美...

