川普：一看到中國遏止芬太尼成果 就撤除另10%關稅

美國總統川普日前與中國國家主席習近平會面後，對中國因芬太尼問題而加徵的關稅由20%降至10%。川普今天進一步表示，一旦看到中國遏止芬太尼流入美國的成果，「我們就會撤掉另外10%的關稅」。

川習會30日在韓國釜山登場。川普（DonaldTrump）會後表示，美國調降因芬太尼對中國加徵的關稅，北京則承諾恢復購買美國黃豆、暫緩稀土出口管制及遏制芬太尼流竄。

川普先前因芬太尼（fentanyl）流入美國而對中國商品加徵20%的關稅。他在川習會後表示，立即將與芬太尼相關的關稅降至10%，還說，相信習近平會「非常努力地阻止這些致命物質流入」。

川普昨天返抵美國，今天搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）飛往佛羅里達州途中向媒體表示，他給中國很大的誘因去遏制並根除芬太尼問題，中國正積極處理。

他說，和習近平對此議題進行了「很棒的對話」。一旦美國看到中國遏止芬太尼的成果，就會撤掉另外10%因芬太尼而制定的關稅。

芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，效力比嗎啡高出50至100倍。近年來，與芬太尼相關的用藥過量問題在美國激增，川普重返白宮以來矢言打擊芬太尼濫用問題。

據川普說法，美國目前對中國進口商品加徵的關稅從57%降至47%。