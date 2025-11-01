進口陸稀土 印度有公司已獲許可

川習會後，大陸商務部記者會宣布十月九日公布的相關（稀土）出口管制暫停實施一年。外界關注暫停管制的對象是美國或擴及全球，大陸外交部發言人郭嘉昆未正面答覆，僅稱請向主管機關商務部詢問。

據今日俄羅斯（ＲＴ）報導，十月卅日，印度外交部發言人蘭迪爾．賈伊斯瓦爾表示，已有一些印度公司獲得進口中國大陸稀土磁鐵的許可證。

賈伊斯瓦爾回應媒體表示，「中美之間最近的會談以及相關政策的放鬆將如何影響我們的領域，我稍後會再回復您，我們尚未對此進行研究。但我可以確認，印度公司已獲得進口許可證」。

印度快報報導，有多達四家印度公司已獲得有條件進口中國大陸稀土磁鐵的許可。這是自北京四月初對這類磁鐵出口實施嚴格管制以來，首批獲准進口的稀土磁鐵。

這些許可是由部分向印度汽車業供應設備的公司的印度分公司獲得的，這些許可受到出口管制和其他許多條件的約束。業內人士指出，這些許可是有條件的，並非所有申請都能獲得批准。

印度汽車業一位高層先前曾指，進口商必須向其大陸供應商承諾，從大陸採購的稀土磁鐵僅用於汽車製造，不得用於國防或軍事用途。這些要求和承諾也必須先經過印度多個政府部門的審批，才能轉交給大陸當局，「讓整個流程更加繁瑣的是，中方也開始堅持要求當地政府為進口商出具擔保。此外，我們還需向中國大使館申請單獨的授權」。

中印關係近來好轉，今年八月卅一日，大陸領導人習近平在天津會晤出席上合峰會的印度總理莫迪，當時習近平強調做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，應當是中印雙方的正確選擇。目前大陸與印度的直航已經在十月底重啟、稍早旅遊簽證恢復、雙方也於十月廿五日舉行邊境西段第廿三輪將軍級會談。