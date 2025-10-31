快訊

不只翡翠水庫 經濟部3年3次要求盤點水域光電板設置可能

AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

聽新聞
0:00 / 0:00

雞同鴨講！川習會後美中聲明各吹各的調 關稅稅率、稀土驚現落差

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓會晤，但會後雙方聲明出現落差。美聯社
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓會晤，但會後雙方聲明出現落差。美聯社

川習會已於30日落幕，美中對於會議成果的聲明與說法，在稀土管制、對等關稅稅率等層面已有所出入，顯示雙方可能就會談內容有著不同解讀。

彭博資訊報導，例如美國財長貝森特指出，中方同意將稀土管制措施延後一年上路，但中方僅說，將暫緩10月9日新祭出的稀土管制，但未曾提及原有的相關管制。

在黃豆與農產品採購方面，美方提供許多細節，例如美國農業部長羅林斯指出，北京已承諾未來幾年會向美國採購至少870萬噸黃豆，中方只說，將擴大採購美國農產品。

最重大的落差，可能出在雙方對於對等關稅的認知，例如美國總統川普說，對大陸的對等關稅，會從57%調降到47%，但大陸商務部聲明指出，美方24%的對等關稅將暫停一年實施。

關稅 川普

延伸閱讀

NBA／32分飆退前東家勇士 羅林斯賽後向柯瑞索取球衣還獲簽名

NBA／羅林斯32分領銜8人得分上雙 字母哥缺陣公鹿照贏勇士

中國關稅到底幾％？鄉民用新聞與數據講清楚…驚人數字曝光：比台灣低

川習會未談台灣 學者：台灣的安全感不能外包給中美政治

相關新聞

雞同鴨講！川習會後美中聲明各吹各的調 關稅稅率、稀土驚現落差

川習會已於30日落幕，美中對於會議成果的聲明與說法，在稀土管制、對等關稅稅率等層面已有所出入，顯示雙方可能就會談內容有著...

美中下週可望簽貿易協議 北京：願拉長合作清單

川習會後，美國財政部長貝森特表示，美中最快下週簽署貿易協議。中國外交部今天說，中美元首在釜山會晤同意加強經貿等領域的合作...

稀土休戰讓川普得意 專家示警：沒贏！反而開創危險先例

美國總統川普在川習會後擺出大獲全勝的姿態。但他付出的代價並不亞於取得的成果。

中承諾購黃豆 暫停稀土管制1年 美同意降關稅

川習會落幕，美國總統川普30日表示，雙方針對多項議題達成共識，並稱中國國家主席習近平已授權中國向美國採購大量的黃豆、高粱...

美參院表決否決川普關稅 結果仍看最高法院裁定

美國聯邦參議院30日針對川普政府4月宣布的「解放日」關稅做表決，最終以多數票否決，其中有4位共和黨參議員跑票，表態反對美...

美對陸芬太尼相關關稅砍半！彭博點名台灣首當其衝 關鍵數字曝光

美國總統川普與中國國家主席習近平30日達成貿易協議，美國對中國大陸加徵的芬太尼相關關稅從20%降至10%。彭博經濟研究指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。