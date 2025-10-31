雞同鴨講！川習會後美中聲明各吹各的調 關稅稅率、稀土驚現落差

川習會已於30日落幕，美中對於會議成果的聲明與說法，在稀土管制、對等關稅稅率等層面已有所出入，顯示雙方可能就會談內容有著不同解讀。

彭博資訊報導，例如美國財長貝森特指出，中方同意將稀土管制措施延後一年上路，但中方僅說，將暫緩10月9日新祭出的稀土管制，但未曾提及原有的相關管制。

在黃豆與農產品採購方面，美方提供許多細節，例如美國農業部長羅林斯指出，北京已承諾未來幾年會向美國採購至少870萬噸黃豆，中方只說，將擴大採購美國農產品。

最重大的落差，可能出在雙方對於對等關稅的認知，例如美國總統川普說，對大陸的對等關稅，會從57%調降到47%，但大陸商務部聲明指出，美方24%的對等關稅將暫停一年實施。