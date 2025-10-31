美中下週可望簽貿易協議 北京：願拉長合作清單
川習會後，美國財政部長貝森特表示，美中最快下週簽署貿易協議。中國外交部今天說，中美元首在釜山會晤同意加強經貿等領域的合作，中方願與美方一道落實好兩國元首重要共識，透過對話協商，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。
據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回應路透社記者相關提問時表示，中美元首在釜山會晤期間討論了經貿關係等議題，同意加強經貿等領域的合作，中方主管部門昨天也介紹了吉隆坡經貿磋商的成果。
他提到，中美經貿關係的本質是互利共贏，正如中國國家主席習近平指出，經貿應該成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。
郭嘉昆表示，中方願與美方一道落實好兩國元首重要共識，本著平等、尊重、互惠原則，「通過對話協商，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單」，推動中美關係健康、穩定、可持續發展，為世界注入更多的確定性和穩定性。
貝森特（Scott Bessent）30日接受福斯財經新聞網訪問時說：「吉隆坡協議昨晚深夜拍板，所以我預計我們最快可能在下週進行簽署（貿易協議）。」
