稀土休戰讓川普得意 專家示警：沒贏！反而開創危險先例

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普搭空軍一號返美時說，美中已就稀土供應問題「解決」分歧。路透
美國總統川普在川習會後擺出大獲全勝的姿態。但他付出的代價並不亞於取得的成果。

川普周四在空軍一號上說，美中已就最棘手的稀土供應問題「解決」了分歧。他宣稱，「稀土方面已完全沒有障礙，希望這個詞能從我們的詞庫中消失一段時間」。他將中國同意暫緩實施新出口管制一年的決定，視為一場勝利。

然而，新的出口管制仍在籌劃階段，舊有的限制並未撤銷，換言之，美國及其他地區的企業在獲取製造戰鬥機、半導體和電動車所需的關鍵原料時，仍將受制於北京。唯有達成更全面的美中協議，才能真正解除這項威脅。

為換取中國暫緩措施，川普也做出相應讓步：美方同意延後擴大出口黑名單的計畫，該名單原本預計新增數千家陸企。

這顯示在川普的第二任期，北京握有更強大的談判籌碼。美國對AI晶片等高科技產品實施出口管制，中國則以稀土作為反制工具；美方等於默認雙方的管制存有聯動關係。這在對中鷹派眼中很危險。

前國務院官員Chris McGuire說：「中國對稀土的管制是一次重大升級，意在阻止我們進一步加強出口限制。我們不僅沒反擊，還同意撤回部分管制。」

他警告此舉開創危險先例。這次協議實質上是一場為期一年的「新管制停火」。由於美方管制措施更具針對性，須經常更新才能維持效果，「這樣的安排對中國比對美國更有利」。

