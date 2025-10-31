楊珍妮與美副貿易代表會談　交流關稅議題盼緊密合作

快訊

中央社／ 慶州31日電

亞太經濟合作會議（APEC）台灣代表團今天釋出雙部長之一的行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，在部長級年會期間，與美國副貿易代表史威澤（Rick Switzer）就關稅議題交流，盼台美未來更緊密合作。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國為韓國，其中APEC部長級年會（APEC MinisterialMeeting，AMM）於10月29日、30日舉行，台灣由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國科會主委吳誠文代表。

台灣代表團今天釋出楊珍妮在部長級年會雙邊會談的進展，說明楊珍妮昨天與史威澤展開雙邊會談。

根據台灣代表團提供訊息，楊珍妮恭賀史威澤9月就任，並就APEC討論的AI促進貿易、世界貿易組織（WTO）多邊貿易相關議題，以及如何強化台美雙邊經貿關係交換意見。

至於美國關稅議題，台灣代表團指出，台美對等貿易談判技術性諮商已大致底定，但就若干議題正進行文件交換，楊珍妮與史威澤就此部分交流，並期待未來台美雙方更緊密合作，促進彼此產業與經濟發展。

