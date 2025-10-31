美參院表決否決川普關稅 結果仍看最高法院裁定

美國聯邦參議院30日針對川普政府4月宣布的「解放日」關稅做表決，最終以多數票否決，其中有4位共和黨參議員跑票，表態反對美國總統川普的關稅政策，不過由於聯邦眾議院不會針對參議院通過的決議投票，川普政府的關稅政策能否持續下去仍取決於最高法院的裁決。

美國最高法院預計11月5日聽取川普政府關稅訴訟的法庭辯論。

川普今年上任後，於4月宣布向各國課徵對等關稅，以平衡美國貿易赤字，參議院30日針對關稅表決，以51票比47票否決川普政府的關稅政策，這也是參議院本周第三次否決川普政府的關稅，前兩次分別駁回美國向加拿大和巴西開徵的關稅。

不過，由於眾議院已設下特別規定，讓關稅相關決議無法在眾院表決，參議院所通過的決議無法在眾院投票，只能是象徵性的結果，但根據全國公共廣播電台（NPR）報導指出，這些決議在參院通過，反映出共和黨內對關稅政策的不安，尤其是關稅對美國農業和製造業的衝擊。

盡管副總統范斯28日與共和黨參議員共進午餐，針對關稅決議交換意見，但參議院30日通過駁回關稅政策的決議，仍獲得4位共和黨參議員的支持，包括共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）、穆爾科夫斯基（Lisa Murkowski）、麥康諾（Mitch McConnell）和保羅（Rand Paul）。

這4位共和黨參議員同樣對川普政府向加拿大和巴西開徵高關稅表示反對，共和黨籍參議員提利斯（Thom Tillis）日前也投下贊成票，否決美國課徵巴西50%的關稅。

此外，川普援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策，遭企業提告無權這麼做。

針對川普的關稅政策，美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，現在上訴至最高法院，即將在11月5日展開法院辯論。

川普多次稱這是美國史上最重要的訴訟，並在日前表示，他有可能出席旁聽。