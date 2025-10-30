川普：和習近平沒有談到台灣 有討論晶片 但不是談輝達Blackwell
美國總統川普表示，他與中國國家主席習近平會談時，完全沒有討論到台灣問題。川普證實，他討論了輝達（Nvidia）晶片銷售到中國的問題，但強調並不是討論輝達最先進的Blackwell晶片。
川普還指出，關於是否繼續討論讓輝達的產品進入中國這個全球最大半導體市場，取決於北京方面。
川普在空軍一號上接受記者採訪時表示，在周四的「川習會」，雙方確實討論了晶片，談到輝達以及其他有關晶片的事，但他強調，討論並未聚焦於輝達最新Blackwell加速器對中國銷售的議題。他說：「我們不是在談論Blackwell。」
此前，川普周三曾表示，他將與習近平討論Blackwell晶片，當時這一番話引發外界揣測美國可能批准向中國出口更強大的AI晶片。那會是輝達這家全球市值最高企業的一大勝利、美國對北京的重大讓步，也將動搖華盛頓多年來限制中國AI實力發展的戰略。
川普還表示，稀土問題已經被解決，稀土不會再有「阻礙」，這是一份為期一年的協議，將會延長。
川普說，對中國大陸的關稅將從57%調降至47%，他同時透露，他將在明年4月時前往中國，習近平將會在之後回訪。
