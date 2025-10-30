聽新聞
川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中 與習近平沒談到台灣
川習會落幕，美國總統川普30日會後在空軍一號上接受媒體提問，川普表示，他預計4月訪問中國，中國國家主席也會找時間訪問美國。
川普並表示，他認為美中將很快簽署貿易協議，未來預計每年會檢討一次這項協議；川普說，雙方已經針對稀土達成共識，稀土的問題已經獲得解決，「已經沒有阻礙」。
川普也說，基於中方表達將致力於處理芬太尼的議題，川普決定調降10%的對中關稅，對中關稅從57%調整至47%。
至於台灣議題，川普說，雙方完全沒有討論到台灣。
