川普重大宣布：對中國的芬太尼關稅從20%降至10%

美國總統川普表示，他與中國國家主席習近平舉行了一場「了不起（amazing）的會晤」，並宣布立即把對中國大陸的芬太尼關稅從20%降至10%。

這代表美國對中國大陸的關稅稅率，將從57%降至47%。

川普表示：「我相信他會非常努力地阻止那些正在奪命的事發生。」

川普表示，美中雙方已就多項議題達成協議，以緩解貿易緊張情勢，而習近平也同意恢復購買美國的大豆，而且會力即開始採購。

川普說：「我認為，我們已經做出了一連串出色的決定」，「已經做了許多決定。」

川普還表示，他與習近平討論了中國對輝達（Nvidia）晶片的使用問題，但指出他不會讓中國大陸取得輝達最先進的Blackwell系列晶片。