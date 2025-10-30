聽新聞
0:00 / 0:00
川普重大宣布：對中國的芬太尼關稅從20%降至10%
美國總統川普表示，他與中國國家主席習近平舉行了一場「了不起（amazing）的會晤」，並宣布立即把對中國大陸的芬太尼關稅從20%降至10%。
這代表美國對中國大陸的關稅稅率，將從57%降至47%。
川普表示：「我相信他會非常努力地阻止那些正在奪命的事發生。」
川普表示，美中雙方已就多項議題達成協議，以緩解貿易緊張情勢，而習近平也同意恢復購買美國的大豆，而且會力即開始採購。
川普說：「我認為，我們已經做出了一連串出色的決定」，「已經做了許多決定。」
川普還表示，他與習近平討論了中國對輝達（Nvidia）晶片的使用問題，但指出他不會讓中國大陸取得輝達最先進的Blackwell系列晶片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言