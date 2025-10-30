川習會後空軍一號開講！川普：完全沒談台灣 立即下調對中芬太尼關稅

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普30日結束與中國國家主席習近平會談後，在乘空軍一號途中發表演講。法新社
美國總統川普30日結束與中國國家主席習近平會談後，在乘空軍一號途中發表演講。法新社

美國總統川普30日結束與中國國家主席習近平會談後，在搭乘空軍一號途中發表演講。川普表示，立即下調對中國芬太尼關稅至10%。川普表示與習近平有談到輝達晶片，但並非最先進的Blackwell晶片。川普透露將在明年4月拜訪中國。被問及是否談到台灣議題，川普回應「沒談到」。

川普表示，這是一場「令人驚嘆的會晤」，並稱習近平是「一個偉大的領袖，領導著一個非常強大且有實力的國家」。川普說，雙方在多項議題上達成「極佳的共識」，包括黃豆與芬太尼等問題。

川普表示，習近平已同意採取更強力的行動，阻止製造芬太尼所需前驅化學品的流出。作為回應，美國將把今年初對中國施加的「與芬太尼相關」關稅，從20%下調至10%。

川普表示，有關稀土的問題「已經解決」，目前在稀土議題上「已無任何阻礙」。衛報報導，川普同時指出，美國對中國商品的關稅將從57%下調至47%。

川普還說：「我將於4月前往中國訪問，」並補充說，之後習近平也將回訪美國。問及是否談到台灣，川普回應，「沒談到」。

