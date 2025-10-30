美對西班牙橄欖加徵關稅 世貿裁定歐盟可祭反制措施
世界貿易組織（WTO）仲裁小組今天裁定，歐洲聯盟（EU）每年可對美國祭出價值1364萬美元（約新台幣4.2億元）的反制措施，以彌補美國對西班牙橄欖加徵高額關稅。
WTO指出：「歐盟可向爭端解決機構（DisputeSettlement Body）申請授權，以尋求暫停減讓或其他義務，每年金額不得超過1364萬美元。」
法新社報導，該金額可隨通膨進行調整，但仍遠低於歐盟原先要求的每年3500萬美元。
美國不得對此裁決提出上訴。
至於未來是否要對美國進口商品徵收報復性關稅作為反制措施，將由歐盟執行委員會（EuropeanCommission）決定。
在美國總統川普第一任期間，華府2018年以西班牙橄欖受到補貼和低於實際價值的價格傾銷至美國市場為由，對這項農產品加徵額外關稅。
歐盟執委會遂向WTO提出申訴。
經調查後，WTO爭端解決專家於2021年裁定，美國課徵的高額進口稅違反國際貿易法規，並要求美方修正。
美國並未對此提出上訴，後來聲稱已完成必要調整。
然而，歐盟並不認同美方說法，並要求WTO成立審議小組進行評估。
這個審議小組在2024年2月的裁決中指出，歐盟已證明「美國未能使其措施符合爭端解決機構通過的建議與裁決」。
根據WTO規定，成員國若被判定違規，必須立即採取補救措施；若未履行，申訴方可採取報復行動。
歐盟2024年11月正式向WTO申請授權，以對美國採取反制措施。
