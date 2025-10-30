盧特尼克：美韓貿易協議不包括半導體關稅
美國商務部長盧特尼克在社群平台X上發文表示，美國與南韓達成的貿易協議當，並沒有包括半導體關稅的部分。
盧特尼克說，美國總統川普將額外再引導2,000億美元資金，給全美境內將要進行的多個建設方案，包括：阿拉斯加的天然氣管線、能源基礎設施、關鍵礦物、人工智慧（AI）、 量子運算等。
川普29日在南韓與南韓總統李在明敲定美韓貿易協議，根據媒體報導，南韓獲得美國同意，確保對南韓半導體課徵的關稅，不會讓南韓晶片相較於台灣晶片處於劣勢。
