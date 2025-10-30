快訊

防堵非洲豬瘟…機場入境「取消免檢疫通道」 石崇良：一律查核

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

MLB／耶薩維奇前5局狂飆10K 藍鳥砲火凶猛3：1領先道奇

盧特尼克：美韓貿易協議不包括半導體關稅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓總統李在明29日贈送黃金皇冠，歡迎美國總統川普到訪。 美聯社
南韓總統李在明29日贈送黃金皇冠，歡迎美國總統川普到訪。 美聯社

美國商務部長盧特尼克在社群平台X上發文表示，美國與南韓達成的貿易協議當，並沒有包括半導體關稅的部分。

盧特尼克說，美國總統川普將額外再引導2,000億美元資金，給全美境內將要進行的多個建設方案，包括：阿拉斯加的天然氣管線、能源基礎設施、關鍵礦物、人工智慧（AI）、 量子運算等。

川普29日在南韓與南韓總統李在明敲定美韓貿易協議，根據媒體報導，南韓獲得美國同意，確保對南韓半導體課徵的關稅，不會讓南韓晶片相較於台灣晶片處於劣勢。

關稅 川普

延伸閱讀

6國大咖也到場！美韓幾近敲定貿易協議 川普赴李在明晚宴吐這句

川高互捧 簽推動美日黃金時代協議 高市：提名川普角逐和平獎

NBA／紀錄夜退交易傳聞對象尼克 公鹿字母哥：謠言與我無關

NBA／硬！唐斯帶傷上陣率尼克退騎士 布朗用人哲學與錫伯杜不同

相關新聞

盧特尼克：美韓貿易協議不包括半導體關稅

美國商務部長盧特尼克在社群平台X上發文表示，美國與南韓達成的貿易協議當，並沒有包括半導體關稅的部分。

美參院擋下巴西加稅提案

數名美國共和黨參議員倒戈民主黨陣營，28日批准法案、擬取消川普總統對巴西加徵的50%關稅，凸顯執政黨對指標性的經濟議題出...

大馬與美修好 有利晶片談判

馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯表示，與美國雙邊關係改善，使大馬在可能的晶片關稅談判上，占據更有利的位置。

美韓達協議 汽車關稅降至15% 承諾不會讓南韓晶片關稅條件比台灣差

美國總統川普29日與南韓總統李在明敲定貿易協議，南韓將不須全部以現金履行3,500億美元投資承諾，且汽車輸美關稅降至與日...

晶片關稅談判 大馬官員稱「占更有利位置」關鍵原因曝光

馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）表示，與美國雙邊關係改善，使大馬在可能的晶...

WTO生存危機 英貿易大臣：各國應維護多邊貿易體系

英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）今天表示，強大的世界貿易組織（WTO）對全球商業至關重要，並強調改革的必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。