美韓達協議 汽車關稅降至15% 承諾不會讓南韓晶片關稅條件比台灣差

美國總統川普29日與南韓總統李在明敲定貿易協議，南韓將不須全部以現金履行3,500億美元投資承諾，且汽車輸美關稅降至與日本車相同水準，美國也同意確保對南韓半導體課徵的關稅，不會讓南韓晶片相較於台灣晶片處於劣勢，為持續數月的協商畫下句點。

川普29日從日本飛往南韓，與李在明和其他參加亞太經濟合作會議（APEC）的領袖共進晚餐，他在晚宴上透露與南韓舉行的會議「很棒」，美韓已「幾乎」敲定貿易協議。韓元兌美元29日盤中一度應聲強升0.9%，連續第三個交易日走升，與日前市場擔心美韓一直未敲定協議導致韓元表現疲弱形成對比。

美韓貿易協議要點

李在明幕僚表示，川普和李在明同意首爾當局能把承諾的3,500億美元投資基金分成兩部分，其中2,000億美元將以現金分階段投資，每年上限為200億美元，剩餘1,500億美元用於投資造船業。美國允許南韓1,500億美元造船業投資由國內與國際商業銀行擔保，減輕外匯市場負擔。美韓已同意平分獲利，直到初步投資全數回收。

這項協議也將使美國對從南韓進口汽車課徵的關稅從25%降至15%，與從日本銷往美國的汽車一致，讓南韓汽車業鬆一口氣。美韓也同意美國對南韓半導體祭出的關稅水準，不會比對台灣課徵的關稅更不利，美國也將保證對南韓藥物課徵的關稅不會高於其他貿易夥伴。

和日本首相高市早苗一樣，李在明也熱烈迎接川普，贈予金皇冠與南韓級別最高的無窮花大勳章。李在明還向川普承諾提高國防支出，試圖消除美國盟友在軍事方面未盡本分的疑慮。