聽新聞
0:00 / 0:00
美參院擋下巴西加稅提案
數名美國共和黨參議員倒戈民主黨陣營，28日批准法案、擬取消川普總統對巴西加徵的50%關稅，凸顯執政黨對指標性的經濟議題出現分裂。
以共和黨為多數的參議院，28日表決民主黨人提案，以52票比48票通過。這項表決只需簡單多數即可通過，有五名共和黨議員倒戈。但這不表示巴西關稅會迅速停徵，因為該案仍須眾議院表決、以及川普簽署，但眾院至今不願審理此案，而送交川普簽字時，也幾乎確定會遭否決。
參院的成功或許僅具有象徵意義。參院4月曾通過終止加拿大關稅的法案，但在眾院遭到否決。
然而，本案在參議院過關，如同公開斥責川普政府，顯示部分共和黨人反對川普大舉動用關稅權限。參院本周還將表決，是否終止川普對加拿大及其他國家的關稅案，而美國最高法院將在下周就對等關稅開庭辯論，討論川普動用緊急狀態法實施對等關稅，是否濫用總統職權。
美國對巴西享有貿易順差，對巴西發動貿易制裁相當不尋常。川普則說，關稅是為了減少貿易逆差。批評者指控川普用關稅對付政敵。
川普頻頻攻擊巴西總統魯拉，並說該國不當起訴前總統波索納洛。波索納洛是川普忠實盟友，2022年敗選後遭控意圖政變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言