美參院擋下巴西加稅提案

數名美國共和黨參議員倒戈民主黨陣營，28日批准法案、擬取消川普總統對巴西加徵的50%關稅，凸顯執政黨對指標性的經濟議題出現分裂。

以共和黨為多數的參議院，28日表決民主黨人提案，以52票比48票通過。這項表決只需簡單多數即可通過，有五名共和黨議員倒戈。但這不表示巴西關稅會迅速停徵，因為該案仍須眾議院表決、以及川普簽署，但眾院至今不願審理此案，而送交川普簽字時，也幾乎確定會遭否決。

參院的成功或許僅具有象徵意義。參院4月曾通過終止加拿大關稅的法案，但在眾院遭到否決。

然而，本案在參議院過關，如同公開斥責川普政府，顯示部分共和黨人反對川普大舉動用關稅權限。參院本周還將表決，是否終止川普對加拿大及其他國家的關稅案，而美國最高法院將在下周就對等關稅開庭辯論，討論川普動用緊急狀態法實施對等關稅，是否濫用總統職權。

美國對巴西享有貿易順差，對巴西發動貿易制裁相當不尋常。川普則說，關稅是為了減少貿易逆差。批評者指控川普用關稅對付政敵。

川普頻頻攻擊巴西總統魯拉，並說該國不當起訴前總統波索納洛。波索納洛是川普忠實盟友，2022年敗選後遭控意圖政變。