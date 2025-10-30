快訊

大馬與美修好 有利晶片談判

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯表示，與美國雙邊關係改善，使大馬在可能的晶片關稅談判上，占據更有利的位置。

彭博資訊報導，東姑賽夫魯29日向國會表示，馬來西亞和美國的雙邊關係，升級為「全面戰略夥伴關係」後，該國成為華府的少數關鍵夥伴之一，大馬「能直接掌握在高科技領域的投資機會、技術轉移與更有保障的供應鏈管道」。

東姑賽夫魯說，馬來西亞「正以關鍵供應鏈夥伴的角色談判，而不僅是一般的供應商」。他也說，美國依「貿易擴張法」第232條款調查半導體等產業，美方表示，決定調查結果時，將充分考慮大馬情況。

美國總統川普本周進行上任以來第一趟亞洲行，首站便是馬來西亞，並與大馬總理安華會談。安華27日表示，目前半導體進口的關稅「還不是問題」。川普告訴他，美國與馬來西亞將於「適當的時機」，處理針對半導體進口的關稅問題。

美國總統川普考慮對半導體產品課徵高達300%的關稅，大馬為全球第六大晶片輸出國，正協商取得豁免。該國去年已承諾投入至少250億馬元（59億美元），強化半導體產業，目標是在2030年前，將晶片出口規模翻倍至1.2兆馬元。東姑賽夫魯另外表示，儘管26日與美國簽訂關鍵礦物協議，但大馬將維持稀土出口禁令。

