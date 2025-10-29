晶片關稅談判 大馬官員稱「占更有利位置」關鍵原因曝光
馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）表示，與美國雙邊關係改善，使大馬在可能的晶片關稅談判上，占據更有利的位置。
彭博資訊報導，東姑賽夫魯29日向國會表示，馬來西亞和美國的雙邊關係，升級為「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership）後，該國成為華府的少數關鍵夥伴之一，大馬「能直接掌握在高科技領域的投資機會、技術轉移與更有保障的供應鏈管道」。
東姑賽夫魯說，馬來西亞「正以關鍵供應鏈夥伴的角色談判，而不僅是一般的供應商」。他也說，美國依《貿易擴張法》第232條款調查半導體等產業，美方表示，決定調查結果時，將充分考慮大馬情況。
美國總統川普考慮對半導體產品課徵高達300%的關稅，大馬為全球第六大晶片輸出國，正協商取得豁免。
東姑賽夫魯另外表示，儘管26日與美國簽訂關鍵礦物協議，但大馬將維持稀土出口禁令。
