美國參議院通過表決！推翻川普對這國關稅 獲跨黨派支持

路透報導，美國參議院28日批准法案，終止美國總統川普7月宣布的國家緊急狀態，進而推翻美國對巴西加徵的50%關稅。這項法案還需要經過眾議院表決和美國總統川普簽署，預計提交眾院後將被擱置。參院本周還將表決終止川普對加拿大及其他國家的關稅法案，而美國最高法院將在下周就對等關稅開庭辯論。

川普今年7月以巴西政府「近期的政策舉措」構成「不尋常且重大威脅」為由，宣布進入國家緊急狀態，並對巴西加徵50%關稅。

以共和黨為多數的美國參院28日表決民主黨人提案，以52票比48票通過終止國家緊急狀態命令，推翻對巴西的加稅舉措。這項表決只需簡單多數即可通過，有5名共和黨議員倒戈，衛報描述此為罕見地受到跨黨派譴責。

但這項成功或許僅具有象徵意義。法案接下來將送交共和黨控制的眾議院，料將被擱置。今年4月，參院曾通過終止川普對加拿大關稅的法案，並否決一項限制對全球關稅權限的提案；兩案最終都在眾院被否決。

另一方面，美國最高法院下周將開庭辯論，討論川普動用緊急狀態法實施對等關稅是否構成濫用總統職權。