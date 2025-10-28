關稅威脅…美國小型進口商有動作了 連明年春季商品都提前拉貨

替美國大型零售商採購商品的小型進口商，為避免可能面臨的高關稅，選擇提前拉貨，趕忙從中國大陸進口春季商品，儲存在自家倉庫中。

路透報導，美中兩國官員本周在東南亞國協（ASEAN）峰會場邊達成共識，取消川普原定11月1日對中徵收100%關稅的威脅，但沃爾瑪、亞馬遜、目標百貨等零售業者的進口商，寧願選擇冒險增加可能需時數月才能消化的庫存，並負擔更高的倉儲成本。

玩具製造商孩之寶和美泰兒的高管表示，零售商日益從供應商的本地倉庫訂貨，而非直接從中國拉貨，這使他們能夠降低關稅風險，並在消費者預算緊縮的情況下，控制貨架上庫存變化的速度。

過去幾個月來，為因應川普反覆無常的關稅政策，提前拉貨已成為常態。在美中關稅戰休兵的六個月期間，進口商增加從中國進貨，導致運費和港口吞吐量激增。報導指出，在兩國於26日達成關稅停戰框架的幾天前，針對明年春季貨物，這個現象依然存在。