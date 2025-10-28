快訊

川普關稅戰攪亂全球貿易 接下來可能會有哪三種情境？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
川普重返白宮後，拿著關稅工具攪亂全球貿易體系。路透
川普重返白宮後，拿著關稅工具攪亂全球貿易體系。路透

美國總統川普重返白宮後，拿著關稅工具攪亂全球貿易體系。隨著美國接連與多國達成貿易協議，川普本周四（30日）又將與中國國家主席習近平會晤，有望敲定貿易協議，緊接著還將重談美墨加協定，同時間，歐盟仍在制定因應中國產能過剩的對策，專家推演出全球貿易接下來的三種可能情境。

第一種是美中貿易緊張關係緩和：美國取消對華20%芬太尼相關關稅，但維持特定產業關稅及10%的對等關稅，其餘關稅維持不變，包括今年之前已經徵收的平均關稅25%。

由於美中經貿談判官員在「川習會」登場前已談定基本協議框架，可能為取消芬太尼相關關稅打開大門，因此這種情境的機率提升。在這種情況下，美國的國內生產毛額（GDP）損失會降至0.5%，而中國大陸的出口損失可能會從當前的近70%減縮到10%以下。

然而，小型開放經濟體面臨的損失可能增加，因為這些經濟體原本具備搶占中國失去的美國市場占有率的優勢，尤其在電子產品領域。

第二種情境則是最極端的，即各國聯合起來對抗中國產能過剩問題：由中國產業政策引發的產能過剩向外溢出，世界其他地區效仿美國實施關稅政策。

分析師認為，在這種情況下，美國GDP下滑幅度仍可控制在0.5%，但中國大陸受到的衝擊會更大，到2030年，可能損失4%GDP。

屆時，如果與中國政府關係密切的亞洲經濟體加入抗中聯盟，自身損失可能會接近GDP的1%；如果拒絕加入而且避免中國的報復，處境可能會好一些；若將自身定位為中國與世界其他地區的中介國，或許能為GDP帶來溫和成長，但這一策略存在遭到美國報復的風險。

第三種情境則是「北美壁壘」：美、墨、加形成更緊密的北美聯盟，相互取消關稅，但對其他貿易夥伴提高關稅。其他經濟體採取報復行動。

專家評估，在這情境下，雖然加拿大和墨西哥避開了美國關稅，但實則輸得最慘，到2030年，GDP會減少大約1%。中國同樣蒙受損失，因為中國商品透過加拿大和墨西哥零關稅進入美國的管道會被封死。

在這種美中脫鉤的情況下，小型開放經濟體可透過不採取報復措施、保持彼此開放來減少損失，而且如果能補上在美中供應鏈中的缺失的環節，甚至可以發展至比自由貿易環境下更好一些。

關稅 川普

